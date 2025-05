«Recibir este premio anímate a seguir, pero a seguir co noso»

-Contaban con levar este premio?

-Non contabamos. Para nós, o feito de que esa primeira selección a fixese un xurado de xente que pertence a este ámbito, xa tiña moito valor. Por iso, ser finalista xa foi unha sorpresa enorme. Alí atopámonos con dúas bandas cunha chea de percorrido, sobre todo no caso de Martín Trío, un tío ao que imos seguindo desde o grupo que tiña antes, Dr. Gringo. Estando aí, a verdade é que non contabamos gañar de ningunha maneira. Ao final isto é un pouco unha lotería. O bo que teñen estes premios é que son un escaparate para a música galega. Serven para ver que hai moitas bandas e tamén é unha festa para atoparnos todos. Creo que iso é o máis importante máis aló do premio. Sen embargo, é verdade que unha vez que cho dan, hai un pouco de orgullo. Estamos súper contentos, evidentemente.

-Tiveron vostedes un largo camiño desde os seus asentos ata o escenario. Que vai pensando un neses momentos?

-Pois a verdade é que, como che pilla tan por sorpresa, dáste conta de que vas con tensión. Eu sempre digo que estas cousas tampouco teñen tanto valor, son como algo simbólico. Pero no momento que din o teu nome, a verdade é que é un subidón súper guay. Sentir a tanta xente coñecida que había no público, que nos animaba e aplaudía, evidentemente é unha sensación moi bonita.

-No seu discurso tiveron ademais tempo para agradecer e tamén para poñer o ton reivindicativo.

-O discurso fíxoo o no guitarrista, José, en nome de todos. Nel repasou un pouco os vinte anos que levamos tocando, desde que eramos rapaces moi noviños, sen carné de conducir, ata agora. É certo que levamos todo este tempo facendo un estilo e un proxecto que sabemos que non vai chegar aos grandes festivais, nin a encher grandes salas, pero que o facemos porque é o que nos apetece facer. E non temos ningún tipo máis de límite, nin de condicionante, que esa música que nos apetece facer. Este disco é sen embargo unha aposta distinta ao que estabamos a facer, menos comercial incluso. Tendo en conta iso, si que valoramos especialmente este premio. Tamén fixemos algunha reivindicación contra Altri, a favor de Palestina e tamén a prol galego, agora que parece que non queren oficializar en Europa.

-Lembro que cando foron nominados falamos deste novo disco e dicía que era un traballo diferente. Considera que ese disco foi clave neste premio ou, como apuntaba Jasper, é porque era necesario recoñecer con este premio a súa traxectoria?

-Creo que este disco, independentemente que che guste máis ou menos o estilo, é moito máis elaborado que os anteriores que fixemos. É un pouco diferente ao que sacamos ata agora. Non sei o motivo do xurado nin da xente para votarnos pero pode que ao mellor si que lles puido chamar a atención. Si que é verdade que hai un salto bastante importante de son. En canto ao voto público supoño que nos votaron porque hai xente que nos quere ben. Nos sempre procuramos ter unha boa relación con todas as bandas coas que tocamos. Supoño que iso tamén inflúe.

-Este premio vai cambiar algo nos John Deeres?

-Non, pero si que é algo que anima. Nun proxecto tan longo, que non che da ningún ingreso económico nin ten un gran éxito é bonito recibir un premio así. Que un grupo de xente que está interesada na música en galego nos faga este agarimo, pois claro que nos anima a seguir, pero a seguir con noso. Non imos cambiar o noso estilo nin a maneira na que traballamos.

-Como valora a situación do rock galego na actualidade?

-Creo que hai dúas caras. Por unha banda é certo que hai algúns proxectos que son moi grandes, que moven xente. Estamos falando por exemplo de Baiuca, e grupos moi coñecidos que están a facelo moi ben. Quitando eses grupos, creo que cada a xente vai menos a concertos e cada vez hai menos salas. Ademais, a administración cada vez apoia menos a música. É unha situación un pouco agridoce. Está moi ben que haxa xente que vaia a ver os grupos que vai ver, que haxa grupos que o peten. Sen embargo é unha pena que cada vez teñamos menos salas. Creo que as salas son o máis importante da industria musical. O feito de que a xente poida ver grupos así, de preto, e que os grupos novos, que non teñen acceso a grandes festivais, teñan un espazo onde comezar é moi importante. As salas son como unha canteira.

-Como se lle presentan os concertos de verán aos John Deeres?

-Estamos tranquilos. Vimos dunha época con varios concertos pero para o verán non temos. Agora temos Johnderiño pequeno, e vai vir outro, así que este verán creo que vai ser un pouco de descanso. Ademais, temos a algún opositor ocupado. Isto é o que ten non adicarse á música profesionalmente. Ao final hai outras cousas ás que hai que dar preferencia.

Banda de Música Municipal da Estrada / Cedida