A Santa Ferreña cita os seus devotos en Carboeiro o próximo 7 de xuño

Centos de gorxas, de mans tocadoras, de pés bailadores, de persoas de todas as idades e procedencias levan 26 anos xuntándose para esta festa arredor da tradición viva. O Mosteiro de Carboeiro e a súa contorna acollen os Encontros de Música Tradicional nunha nova edición desta cita referencial para amantes da cultura e da música tradicionais, grazas ao traballo da Asociación Santa Ferreña e unha manchea de persoas que colaboran. Un ano máis a Santa Ferreña xunta a súa xente devota na contorna do mosteiro, para gozaren da tradición oral e musical, dos contos e dos cantos, da artesanía, do xantar, do baile, da convivencia.

Nun ano en que mesmo o Día das Letras Galegas lembra a importancia da tradición, o legado da música e poesía oral popular e tradicional, o cartel enche de ferreñas un bodegón onde non faltan pan, rosquillas, viño... E moitos outros instrumentos tradicionais: culleres, cunchas, botella de anís... «Aquilo que nos alimenta, o que nos congrega e reúne arredor dunha mesa e é o noso sustento», subliñan desde a organización.

O programa comeza ás doce do mediodía cun obradoiro de toque manual de campá. José Andrés Barreiro, presidente da asociación Campaneiros de Galicia, dará a coñecer a linguaxe das campás: os sinos de festa, defunción, parto, incendio, tronada, etc. para recuperar este saber tradicional e do que sairán as/os campaneiras/os oficiais da Romaría da Santa Ferreña. Seguirá a sesión vermú e a poxa das andas e posterior procesión, acompañada polos papamoscas de Viravolta, que culminará con danza e coca na capela.

Presentación do cartel desta vixésimo sexta edición dos Encontros. / FDV

Durante todo o día poderase visitar a exposición «Entre Todas: Nomeando as mestras cantareiras», resultado dun proxecto colaborativo impulsado polo colectivo Andar cos Tempos (Ana García, Carme Campo e Chus Caramés) e María Vidal Solla. Constitúe un arquivo de acceso libre creado coas achegas voluntarias das persoas que coñeceron e rexistraron cantareiras. Neste repositorio téntase mostrar á comunidade portadora o maior número de informantes e compiladoras posible, e repertorios e xeitos de tocar e cantar diversos. Ao rematar 2025, o contido da web será transferido ao Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego. En Carboeiro poderán verse as cartelas cos datos achegados das mestras cantareiras nomeadas pola comunidade con códigos QR para escoitar os arquivos audiovisuais cos seus repertorios. Durante a tarde, haberá un Paseo Contado Entre Todas pola mostra, coa compañía dos títeres de Viravolta.

O xantar popular ofrece de novo dúas opcións: menú verde, con empanada vexetal e arroz con verduras e cogomelos, e vermello, con empanada e xarrete estufado con patacas; complétanse con sobremesa, pan, viño, auga e café con gotas, todo por 24 euros para as persoas adultas e 12 para as de menos de 11 anos. O menú só se poderá obter anticipadamente, reservándoo antes do 2 de xuño través do formulario bit.ly/xantarcarboeiro2025, indicando con que cuadrilla se quere sentar e facendo o pagamento a través de transferencia bancaria. O tícket recollerase o día da festa na cantina. Alí haberá tamén bocadillos e empanadas, con opcións para dietas vexetarianas. A forma de financiamento desta festa é a través da cantina e da venda de artigos de recordo, polo que a organización anima a consumir nela.

Artesanía, contos e máis

Non ha faltar a feira de artesanía (instrumentos tradicionais, coiro, abelorios, xoguetes, cerámica, tecido, forxa...) e, xa pola tarde, terá lugar a sesión de Celso F. Sanmartín, poeta e contador lalinense que leva ben anos investigando a tradición oral, co título «Primavera coma caída do ceo», na capela do mosteiro. Sororas achegará a súa ludoteca de xogos tradicionais e populares, para xente grande e miúda. Coma sempre, estarán na festa auténticos tesouros vivos, persoas da última xeración que recibiu o legado do saber festexar por transmisión natural e que non faltan á cita para compartir a súa sabedoría do mellor xeito: foliando. Unha foliada que seguirá... ata que o corpo aguante.