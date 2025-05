Curso formativo para a muller con 17 asociacións no Mome

A deputada provincial de Igualdade e Benestar Social, Sandra Bastos, mantivo onte no MOME unha reunión con representantes de ata 17 asociacións distintas do municipio que participan no programa +Xuntas, unha iniciativa da Deputación que ten como principal finalidade mellorar a formación das mulleres na comunidade e as súas condicións de vida, promovendo o apoderamento e a súa autonomía individual.