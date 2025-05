Xuntos saca adelante en solitario un presupuesto de 6 millones de euros

El gobierno de Luis Taboada (Xuntos) aprobó ayer en solitario el presupuesto municipal de Vila de Cruces correspondiente a este año por un importe de 6.071.900 euros. En la sesión plenaria la oposición compuesta por PP, BNG y Nova Alternativa se abstuvo durante la votación posterior al debate.

El regidor local anunció que «la deuda pública contraída por el PP de 300.000 euros para el equipamiento del multiusos se acaba de pagar en el mes de febrero con un último plazo de 41.250,90 euros, «por lo que ya tenemos un ayuntamiento sin deudas». Taboada también subrayó que «en servicios públicos básicos disponemos de 925.533,10 euros y en acciones de protección y promoción social, 1.183.007,06, entre las que destacamos las ayudas de emergencia social, el contrato del SAF con un presupuesto de más de 700.000 euros, los cursos parroquiales, la conciliación para 2025 y programas de igualdad, entre otros».

En la producción de bienes públicos con carácter preferente hay destinados 904.596,08 euros, en actuaciones de carácter económico, 1.972.504,11 euros y en las de carácter general, 1.045.008,75 euros. «En este presupuesto incluimos diversas obras a realizar en diferentes parroquias como el abastecimiento de agua en Camanzo, la continuación de la humanización de las calles Neira Vilas y Sergio Iglesias Pazos, mejoras en Salgueiros y Ollares, en A Moa, en Larazo, en Guieral, en Gres, en Cumeiro y la renovación de la piscina municipal». El alcalde de Vila de Cruces. El regidor concluyó destacando que el presupuesto cuenta con «un gran catálogo de actividades culturales a través del la Línea 2 del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Para el portavoz del PP cruceño, Jesús Otero, «Vila de Cruces pierde oportunidades mientras el gobierno improvisa» con el nuevo presupuesto. Los populares lo tildan de «documento continuista, sin visión de futuro y carente de proyectos estratégicos como la creación de suelo industrial o el desarrollo del PXOUM» y subrayan que las cuentas presentadas ayer por Taboada «reflejan su debilidad en los escasos 180.000 euros de inversión con fondos propios», una cifra que consideran insuficiente. El PP también considera primordial la compra de terreno junto al campo de O Camballón para futuras dotaciones deportivas, «algo que no se hizo por querer engañar al propietario diciéndole que se destinaría a suelo rústico», apostilla.

Otero considera que el gobierno local «pretende despilfarrar el remanente mientras faltan servicios básicos». Por lo tanto, el PP cruceño dice que «no será cómplice del despilfarro del remanente municipal en gastos sin futuro ni planificación mientras se desaprovecha la oportunidad de multiplicar los recursos mediante cofinanciación de otras administraciones en la que nuestro partido con diálogo estaría dispuesto a ayudar».

Otros puntos en el orden del día de ayer fueron la continuación de la modificación específica del RPT, donde se sumaron cuatro nuevas plazas y, además, se incluyó una nueva plaza de técnico de Intervención que «ya venía siendo demandada desde el gobierno del PP», según Taboada, pero que Otero rechazó pues «el gasto en personal ya aumentó más de 500.000 euros desde la llegada del actual gobierno local».

Por último, la casa consistorial cruceña volverá a albergar mañana dos plenos más. Uno de carácter ordinario previsto para las 10.00 horas y el otro extraordinario a petición del PP, a las 12.00 horas, para tratar el estadio de varias obras.

El Bloque echa en falta promoción del comercio local

Álex Fiuza, portavoz del BNG de Vila de Cruces, justificaba ayer la abstención de su grupo durante la votación de los presupuestos municipales en que «hay varias partidas y subvenciones que no se pueden demorar» para el buen funcionamiento de un municipio como el cruceño. Fiuza también echa en falta «más promoción del comercio local» y pone el foco en los 475 euros que el presupuesto municipal destina a este apartado dedicado a un sector económico muy sensible. El representante nacionalista también puso en entredicho el sistema de subvenciones nominativas porque «quedan fuera de ellas muchas agrupaciones del concello». Otra de las lagunas apreciadas por Fiuza en el documento aprobado ayer en el pleno municipal corresponde a la conciliación porque considera que «no hay dinero suficiente» para poder atender a este apartado de marcado carácter social. Además, también subraya que «se gasta dinero en servicios que no funcionan» en relación a la depuradora de San Pedro de Losón, que comparte Cruces con Lalín, que sigue sin estar operativa. Los nacionalistas también aprovecharon sus intervenciones en el pleno municipal celebrada en la mañana de ayer para proponer la supresión del suplemento de crédito.Los nacionalistas fueron aludidos en sus quejas por el propio Jesús Otero. El líder de los populares de Vila de Cruces mostró su desconformidad con la modificación presupuestaria y con el hecho de que se «evitase el diálogo con los distintos grupos de la oposición, excepto con el BNG, con el que se negoció por la puerta de atrás, según su propio portavoz». Jesús Otero cree que «o son cómplices o les gusta la medicina que les da el alcalde Luis Taboada».