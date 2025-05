A Solaina de Piloño acolle un concerto de Francisco Castro

A Fundación Paco Lareo A Solaina, situada en Piloño, celebrou onte unha actuación do cantautor Francisco Castro para conmemorar o Día das Letras Galegas. O evento, que comezou ás 11:00 horas, reuniu a escolares do colexio, que gozaron da música e das letras do artista, quen rendeu homenaxe á cultura galega a través do seu repertorio. Esta iniciativa enmárcase dentro das actividades organizadas pola fundación para promover e difundir o patrimonio cultural de Galicia.