O Novo Mercado será o sábado escaparate para os productores locais

Este sábado, O Novo Mercado da Estrada será o escenario dunha convocatoria especial centrada en fomentar o consumo de produtos de proximidade. A iniciativa desenvolverase no marco dunha acción conxunta do Concello e da Xunta de Galicia, a través da súa Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

A administración autonómica levará á Praza da Abastos local a campaña ‘Quere o teu mercado’, unha proposta orientada a apoiar e promocionar os mercados das vilas e cidades galegas. A través desta campaña, búscase dar visibilidade ao papel fundamental dos mercados locais, así como destacar o labor profesional que realizan praceiros e praceiras. Co obxectivo de incentivar a compra de produto local, as persoas que se acheguen a facer as súas compras este sábado recibirán bolsas de tela co lema da campaña.

Pola súa parte, o Concello, mediante o seu departamento de Promoción Económica, contará coa colaboración da asociación Sabores da Estrada. Esta entidade estará representada na convocatoria a través de distintos postos de produtos locais, entre os que se atopan Apícola Cañedo, Mel do Abuelo, Melindres Pelegrinas, Aceite As Besadas, Sidra Camino, Sidra López Pampín, Marmelada Biofruit, Horta Rebulidoiro, Ovos de Remesar, Horta Río Ulla, Horta Peregrina e Flavia Horta da Casa. Estes produtores estarán presentes ofrecendo unha mostra representativa da diversidade e calidade da produción agroalimentaria do territorio. A xornada desenvolverase en horario de 10.00 da mañá e as 14.00 horas do mediodía.