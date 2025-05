O alumnado do Foxo cambia a aula polos fogóns

Non foi unha mañá calquera para o alumnado de sexto de primaria do CEIP de O Foxo. Este mércores, os 18 rapaces e rapazas que forman o grupo deixaron os pupitres por unhas horas para poñerse diante dos fogóns e experimentar, de primeira man, como é o día a día nun restaurante profesional. O destino: o restaurante Invictus, en A Estrada, convertido por un día nunha aula aberta onde a teoría deixou paso ao sabor, á organización e á creatividade culinaria.

Tres alumnos amosan a súa creación culinaria. / Cedida

O obxectivo era claro: coñecer desde dentro o funcionamento dun negocio hostaleiro. Pero a visita foi moito máis alá dunha simple explicación. A través dun percorrido completo polas instalacións, os participantes puideron observar os engrenaxes ocultos que fan posible que un prato chegue á mesa: a loxística, a burocracia, a organización interna, e por suposto, a maxia da cociña.

A actividade, coordinada polo mestre Xosé Luna, é xa unha tradición no centro educativo. «Levamos polo menos dúas décadas facendo este exercicio cos cativos de sexto. É unha das saídas que máis esperan. Sempre a desfrutan moito porque lles permite facer algo distinto e, ao tempo, aplicar moito do aprendido ao longo do curs», explica o docente.

E se hai algo que esperaban con especial entusiasmo era o momento de poñerse o mandil e converterse en chefs por un día. Divididos en grupos de tres, foron pasando pola cociña profesional do Invictus para preparar tres pratos sinxelos pero cheos de posibilidades: pizza, hamburguesa e patacas fritas. As receitas non só lles permitiron traballar en equipo e repartir tarefas, senón tamén explorar a súa capacidade de improvisación, presentación e gusto polos detalles.

Cada grupo elaborou a súa versión dos pratos, que despois foron postos en común e degustados por todos os participantes. O comedor transformouse nun espazo de intercambio, onde as creacións pasaron do prato á opinión, e do sabor á reflexión.

Máis alá do resultado final, a experiencia serviu para poñer en valor o traballo colaborativo, o respecto polos tempos e pola orde, e a importancia da implicación persoal en cada paso do proceso, entre outras cousas. E quen sabe se para algún deles, tamén serviu para descubrir unha vocación.

Rosalía Morlán visita o centro. / Cedida