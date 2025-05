O Teatro Principal da Estrada acolleu onte a súa duodécima e última edición da Festa das Palabras, unha iniciativa de Dinamizastrada que promove o uso da lingua galega a través da creación literaria do alumnado de tódolos centros educativos do municipio.

A Festa das Palabras enche o Teatro Principal

O acto foi conducido por Lara Rey Rosende e Iker Recio Matalobos, dous alumnos do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, quen foron os encargados de presentar a madriña desta edición, Susana Sánchez Aríns. Tamén presentaron ao grupo musical estradense O Regueiriño de Lamas, o cal actuou en tres ocasións con temas populares en homenaxe ás cantareiras, e por último, presentaron ao xurado encargado de premiar aos diferentes gañadores en tódalas categorías dos premios de micropoemas e microrrelatos.

Na categoría de micropoemas, os participantes tiñan que crear una pequena obra ca palabra «pobo» incluída, mentres que nos microrrelatos, a palabra escollida durante o curso polos propios estudantes foi «pandeireta».

O xurado, os equipos de Dinamización Lingüística e os Centros Educativos valoraron moi positivamente o alto grao de participación e de acollida desta actividade e da gala, e felicitaron a tódolos participantes, ademais de destacar a calidade literaria dos máis de 200 traballos finalistas.

Por último, deron o parabén aos 62 gañadores e gañadoras, tanto en Educación Primaria, como en Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos, que poderán ver as súas obras plasmadas nun pequeno libro que recolle todos estes micropoemas e microrrelatos galardoados no concurso da XII Festas das palabras. O acto pechouse ca actuación final do Regueiriño de Lamas, e cos aplausos aos organizadores, presentadores, gañadores e participantes nunha data que festexou a nosa lingua.