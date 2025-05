«Cuando conozco a alguien acabo hablando de comida»

La beca Fulbright para asistentes de enseñanza de inglés en España permite a estudiantes de posgrado y profesionales estadounidenses enseñar inglés como lengua extranjera en escuelas públicas de España. Esta beca busca fomentar el intercambio cultural y educativo entre los dos países. La colombo norteamericana Laura Vallejo Fuentes es la auxiliar de conversación de inglés del IES Colmeiro.

-Me imagino que tanto para usted como para los alumnos tuvo que ser un trabajo muy agradecido a la hora de realizarlo.

-Sin duda, pero hay que tener en cuenta de que es un trabajo que necesitó de mucho esfuerzo. Empezamos desde noviembre y lo terminamos apenas hace un par de semanas. Participaron todos los alumnos desde primero de la ESO del instituto hasta primero de Bachillerato. Fueron clases en inglés de cómo se escribe y se lee una recta de cocina. Y luego los alumnos nos compartieron sus recetas preferidas o de las que tuvieran una gran importancia para ellos. De ahí, pasamos corrección a todos los textos y los propios estudiantes mandaron las recetas elegidas a una página online, a la que yo tenía acceso, y de ahí saqué todas.

-¿Por qué eligió la comida como protagonista de esta actividad?

-La comida para mí es algo muy importante. Cada vez que conozco a alguien siempre termino hablando de comida. Si te pregunto de dónde eres y tú me dices de Galicia, yo te pregunto por lo que coméis en tu tierra o qué plato me recomiendas. Siempre nos vinculamos con la comida. La comida tiene una función necesaria pero también es historia y cada uno de nosotros, vengamos de donde vengamos y aunque vengamos del mismo sitio, tenemos vivencias propias con la comida. Entonces, yo quería extraer las historias y las voces de los alumnos y de sus familias, y poner en marcha este proyecto con todas las recetas. Las recetas más importantes para los alumnos son las mejores. Tú dices que tu abuela tiene la mejor receta de tortilla y aquí la tenemos nosotros, así como la mejor receta de pulpo y las mejores de todo.

-El centro también tiene estudiantes de origen extranjero, ¿también aportaron las suyas?

-Hay varios alumnos que vienen de fuera y ellos traen consigo también su historia culinaria. Les dimos la oportunidad para que compartieran sus recetas con el resto de compañeros del instituto. La comida transciende las barreras lingüísticas porque en la mesa nos entendemos todos. Eso es algo que he notado estando aquí desde el primer día. Hay que tener en cuenta que la comida es un aspecto vinculante de la cultura de cada uno, de la familiar y de la general del país del que proceden.

-¿Cuáles fueron las recetas más repetidas por los estudiantes?

-Hubo muchas, claro. Por ejemplo, de filloas, de tortilla o de pulpo. Elegimos finalmente 43 recetas entre lo estudiantes que las habían escrito con los componentes que les habíamos pedido: que me las dieran en inglés tanto en español como en gallego, y que también tuvieran el componente de que porqué es importante. Traté de animarlos a que las escribieran en gallego pero ya sabes que hay algunos estudiantes que no lo hablan y como las dos lenguas coexisten no hubo problema en recogerlas en español. Al final, fueron 43 las que elegimos para que se pudieran incluir en el libro editado por Tórculo.

-¿Fue complicada la selección final de las recetas del libro?

-Fue difícil porque yo de cocinar no sé mucho. De comer sí, pero de lo que es preparar la comida no tanto. Quiero decir que tampoco sé cómo se hace una tortilla. Por eso quiero destacar que a final todo esto fue un trabajo colaborativo desde el principio al fin. También me gustaría subrayar que los profesores del IES Pintor Colmeiro me ayudaron tanto a darme su tiempo en clase como a ayudar a seleccionar las recetas que fueron publicadas. Además, tengo la suerte de que en el centro hay dos profes que son escritores y que hicieron la introducción para este libro. No me quiero olvidar de que los estudiantes fueron los encargados de diseñar la portada, que Fullbrigth contribuyó en la financiación junto al Concello de Silleda y el propio instituto. Y entrevistamos a dos chefs locales que compartieron su experiencia con la cocina gallega.

-¿Dónde se hicieron las fotos?

-Fue también algo complicado de conseguir porque las buscamos donde pudimos. Los alumnos también las consiguieron de fondos de internet. El libro recién está recién impreso y ya se puede conseguir en el centro. Tengo que decir que con este libro lo que pretendía era hacer algo, digamos, culturalmente relevante pero también que fuera útil. La combinación de las distintas lenguas en las que está escrito es un reflejo de la diversa población existente entre los alumnos. Sigo pensando que la comida juega un papel muy importante en la comunicación y nos ayuda a preservar nuestras variadas tradiciones culinarias. Espero que los que lean el libro disfruten tanto como a nosotros nos gustó elaborarlo.