Paz Pérez: «A prevención da violencia machista debe comezar xa desde o berce»

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, presentou onte a iniciativa pioneira deste organismo, coa UVigo,para poñer ao dispor de cinco concellos da provincia campañas de prevención e loita contra a violencia de xénero de cara ao próximo 25 de novembro, día internacional contra a violencia machista. As campañas, elaboradas polo alumnado do máster de Publicidade a petición da Subdelegación, teñen un enfoque concreto e dirixido a previr a dobre vitimización das mulleres inmigrantes.

Na presentación participaron a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; a alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; a tenente de alcalde de Lalín, Paz Pérez Asorey, e a concelleira de Igualdade de Ponteareas, Raquel Plana, que desculparon as ausencias por axenda do alcalde José Crespo e da alcaldesa Nava Castro, respectivamente. En case tódolos casos chegaron acompañados das responsables dos Centros de Información á Muller. Tamén asistiron a decana da Facultade de Ciencias Sociais, Emma Torres, así como unha escolma do alumnado do máster e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez. Losada agradeceu o recibimento entusiasta dos cinco concellos que participan nesta primeira experiencia , que nace con vocación de continuidade, para que a Subdelegación do Goberno, máis alá do combate policial contra a violencia de xénero, impulse tamén a celebración de campañas preventivas aproveitando «a forza dos concellos».

Paz Pérez afirmou que o labor preventivo da violencia machista «debe comezar dende o berce». A violencia, engadiu, «está en tódo os círculos da nosa vida «e criticou o negacionismo afirmando que cómpre visibilizar violencias que algúns non condenan. E puxo en valor o curso de verán en colaboración coa USC.