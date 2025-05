Lalín de Arriba recupera a poxa de carne polo San Antonio

A Asociación Cultural Lalín de Arriba organiza as festas na honra de San Antonio, co comezo da novena ás 21.00 horas desde o día 7. Os promotores deseñaron un cartel para o venres día 13 no que haberá unha cea (21.30 horas) para a que haberá que anotarse e ten aforo limitado. Será nunha carpa da rúa do Cruceiro, cun prezo de entrada de 25 euros para os adultos e 15 euros pagarán os rapaces de 5 a 10 anos. O menú constará de empanada, churasco, postres, bebidas e café, e as entradas están á venta ata o día 5 nos bares Canao e Niza. A partir das 23.00 horas haberá verbena, de acceso libre para todas as persoas que desexen acudir, que será na coñecida como Casa da Meiriña [antiga discoteca Millenium] coas actuacións de Pachi Show e DJ Kacharelo.

O domingo día 15 haberá misa cantada ás 13.00 e posterior procesión e ademais a organización recupera a tradicional poxa de carne. Na sesión vermú actuará a Banda de Lalín, tamén na Casa da Meiriña.