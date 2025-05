«Lo nuestro es un cajón de sastre que funciona bien»

Bacabú nació en 1998 cuando los artistas Quique Bordell, Santiago Catalán, Jorge Espiral, Honorio y Xermán Refojo fundan una sala de exposiciones en el centro de Lugo por la que pasaron hasta el 2002 lo mas representativo del arte gallego de esos años. Mañana se inaugura en el Museo de Lalín su última muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas. Jorge Espiral es uno de ellos.

-Se prodigan poco.

-Nos solemos juntar cada dos os tres años y hacemos como unas colectivas. Es una locura porque prácticamente somos un grupo pero tampoco tenemos que ver los unos con los otros artísticamente hablando. Somos muy amigos desde nuestra primera sala que llevaba el nombre del grupo y por ahí pasó todo el arte gallego que estuvo con nosotros. Como seguimos siendo muy amigos, después adoptamos el nombre y el Museo de Lugo nos hizo una exposición retrospectiva. Nos vamos moviendo por toda Galicia, a pesar de que cada uno tenga su trayectoria individual pero nos hace gracia el poder juntarnos.

-Llama la atención que siendo todos tan distintos, como grupo funcionen bastante bien.

-Bordell, Honorio, Xermán y yo venimos del mundo del tebeo, mientras que Santiago es arquitecto. En este momento, en Galicia no creo que haya ningún grupo más parecido al nuestro y que trabaje de la forma en la que lo hacemos nosotros. Hay que tener en cuenta que además de colaborar en este proyecto artístico tan longevo también somos muy amigos e incluso llegamos a editar unas carpetas de serigrafía cada poco, y estamos preparando una nueva pero no nos dio tiempo para esta exposición de Lalín.

-Le escucho y me parece que estoy hablando con un integrante de Les Luthiers pero en versión artística. ¿Se parecen en algo al grupo argentino?

-Pudiera ser. Nos gusta pensar que somos trabajadores de lo nuestro. Date cuenta de que cada uno presenta en las exposiciones su trabajo personal y, como te decía, somos totalmente diferentes unos de otros. Supongo que en eso también radica parte de nuestro tirón. Te puedo hablar de que lo mío recuerda más al mundo del cómic o del tebeo porque mis montajes te trasladan un poco a las viñetas de los cómics o a los fotogramas cinematográfico. En este caso llevo dos piezas que cuentan una pequeña historia.

-¿No extrañan las viñetas?

-Es algo que lo hemos comentado más de una vez entre nosotros. Como venimos de ese mundo echamos un poco de menos lo de poder escribir en los cuadros. Poco a poco lo fuimos perdiendo porque también Bordell escribió muchísimo en sus cuadros. Es un artista que trabaja mucho con texturas y materiales que muchas veces ronda la escultura en sus cuadros. Santiago es quizás el más elegante de todos nosotros y el más delicado que también mezcla mucho dibujo y pintura debido a su formación de arquitecto que cuando se junta con nosotros se deja llevar un poco más. Después, tiene un dominio del dibujo súper bueno. Honorio casi siempre lleva chicas que son bañistas y me parece que en esta exposición de Lalín presenta esculturas en yeso. Germán es, digamos, el más pop de todos nosotros porque mezcla serigrafía y pintura realizando piezas únicas y muy interesantes.

-¿Resulta cómodo trabajar de esta forma tan esporádica?

-Lo tenemos muy asumido. Cada uno trabaja por libre, después nos juntamos, y nosotros mismos nos sorprendemos cuando acabamos la obra. Porque yo conozco la obra de mis amigos y ellos la mía pero funciona porque nos conocemos de toda la vida. Llevamos más de 25 años juntos como grupo de arte. El año pasado el Círculo das Artes de Lugo nos hizo un homenaje poniendo nuestro nombre a una de sus salas, donde también tenemos una exposición permanente. Lo nuestro es una especie de cajón de sastre pero siempre funciona bien porque dialogamos muy bien después de llevar toda la vida juntos. Cuando teníamos 15 o 16 años ya estábamos trabajando por ahí, aunque cada uno mantiene su trayectoria. Nos influimos mútuamente porque vemos la obra de unos y de otros. Siempre tuvimos libertad plena para hacer lo que queremos. Yo tampoco condiciono a mis compañeros para lo que les diga ni ellos a mí. Aquí cada uno apuesta por lo que en ese momento le apetece realizar.

-¿Es la primera vez que exponen en la capital dezana?

-En Lalín hemos estado con obra independiente. Por ejemplo, yo tengo participado en EmporcARTE con alguna obra suelta mía. Pero nunca expusimos juntos como grupo. Se puede decir que por esa zona estamos como un poco más vírgenes. En Lugo y en A Coruña somos más conocidos.

-¿Hay Bacabú para rato?

-Yo creo que sí. Ahora estamos preparando una nueva carpeta. Llevamos cuatro serigrafías realizadas con una temática común y ahí sí que nos centramos. La primera estuvo dedicada al vino, después hicimos otra con el boxeo como tema principal, otra de sexo y la anterior no tuvo tema. Y esta va dedicada a las naturalezas muertas, que presentaremos en Lugo en el mes de agosto. Como digo, tenemos para rato porque de entrada ya tenemos por delante otro proyecto común como Bacabú. Al final, en Lalín estaremos cuatro de nosotros si no pasa nada raro porque Quique Bordell dijo que no podría acercarse.