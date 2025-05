A Escola de Artes Escénicas organiza roteiros teatrais polas rúas da Estrada

A Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE) da Estrada acostuma a programar, na recta final do curso, unha serie de funcións que permitan ao alumnado experimentar o contacto co público. Porén, este ano o centro formativo que dirixe Xosé Lueiro quixo dar un paso máis, combinando o feito de dar visibilidade ao traballo que se realiza na escola cunha aposta por pasar da función á montaxe completa, do traballo docente ao de dirección de escena.

A I Mostra de Artes Escénicas da Estrada chega esta fin de semana e extrae do traballo académico diferentes montaxes que se medirán co gran público. Para a primeira delas o pano do Teatro Principal subirá xa este venres, ás 20.00 horas, co grupo de teatro Picariños. A súa será unha obra de teatro-danza que leva por título Do revés.

O sábado, o grupo de teatro EMAE ofrecerá pola mañá o espectáculo Cronoestrada S.L.U., no que os actores e actrices brindan un roteiro teatralizado por distintos espazos da vila e historia estradense. O punto de encontro para os espectadores, case convertidos en grupos turísticos, será a Praza da Feira. Avanzarán polo percorrido (Porta do Sol, Rúa Ulla, Calvo Sotelo e Praza de Galicia) en seis quendas de quince persoas cada unha. As seis remesas sairán cunha diferenza de seis minutos, tres delas dende as 11:00 horas e outras tantas dende as 12:00. Cada ruta terá media hora de duración. Para participar nestes roteiros é preciso retirar previamente convite no departamento de Cultura.

A mostra continúa ás 20.00 coa a estrea de Grease. O Musical, do grupo de teatro Xuvenil da EMAE. Será unha aposta na que as coreografías terán un peso especial para achegar ao público unha versión deste coñecido título.

Xa o domingo, 1 de xuño, será o Grupo de Danza+ o encargado de baixar o pano da mostra. Ás 19.00 horas, novamente no Teatro Principal, porá en escena As horas invisibles.