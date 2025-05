A Ascensión viaxa por catro parroquias de Rodeiro (II)

Logo de publicar a semana pasada unha reportaxe dedicada á primeira etapa desta senlleira celebración anual da Ascensión no val de Camba, achegamos hoxe a segunda, coas misas e procesión entre San Xoán e Santa Baia de Camba, con parada na parroquia de Fafián e cun percorrido de máis de catro quilómetros, con grande participación de devotos, os máis deles das catro parroquias que organizan esta orixinal e ancestral manifestación relixiosa.

A segunda etapa celebrouse o pasado domingo, dando comezo na igrexa románica de San Xoán de Camba, con misa cantada ao igual que as que logo se celebraron en Fafián e Santa Baia, polo vicearcipreste de Deza e párroco de Rodeiro, Alvito García Fente.

Trala misa, ao repenique das campás, saíu a procesión coa imaxe da Virxe da Ascensión, que permanecía nesta igrexa dende a súa chegada procedente de Río o domingo anterior, acompañada nun treito pola imaxe da Inmaculada, que retorna ao templo. Mudando de cando en cando de mans as andas, a comitiva pasa polo camiño que vai preto do castro de Aboldrón, que domina estas terras de Camba, e da vila romana de Porta de Arcos, da que os restos fican escondidos entre o mato agardando que alguén a poña á vista de todos.

A torre-tulla de Fafián, recentemente declarada Ben de Interese Cultural de Galicia, é testemuña dende hai séculos do paso desta procesión, para a que os veciños de Outeiro tiñan por costume dispoñer unha alfombra floral e guindar pétalos ao paso da Virxe por entre as casas, hórreos e pombal deste típico lugar.

Imaxes xuntas

Dende a igrexa parroquial sae ao encontro da imaxe da Virxe peregrina, a da Purísima Concepción de Fafián, portada polos veciños, que logo de xuntarse onda o cruceiro que preside unha encrucillada de camiños, van xuntas ata a igrexa. Antes entrar no templo, que conserva vellas imaxes e retablos que ocultan as pinturas murais que están por divulgar e catalogar, os devotos pasan debaixo das imaxes da Virxe.

Rematada a misa solemne, a procesión continúa cara a Santa Baia por vellos camiños, que agora son pistas da concentración, e atravesa a estrada de Lalín a Chantada. Ao chegar á casa señorial de Martul, mesmo onda o pombal cadrado desta propiedade, o camiño empínase ata a entrada do recinto da vella escola que agora é centro social. Alí sáe ao encontro da imaxe da Virxe da Ascensión de Río a do Carme, que traen os veciños dende a igrexa parroquial.

Logo do saúdo, con tirada de flores e foguetes, ambas son levadas ata a igrexa e antes de entrar, os devotos pasan baixo as figuras relixiosas e participan na poxa para metelas no templo, onde remata a xornada cunha misa solemne, nesta igrexa barroca e neoclásica, na que aínda se poden ollar algunhas pezas da orixinal románica, da que outras foron para o Museo do Pobo Galego, e unha ara romana que estaba na reitoral gárdase agora no Museo de Rodeiro.

A imaxe da Virxe da Ascensión permanecerá na igrexa de Santa Baia ata o domingo vindeiro, en que nunha terceira etapa retornará á parroquial de Río, para rematar a súa peregrinación polas catro parroquias de Camba.