Dispoñer de profesorado que sexa capaz de implicarse na formación complementaria dos cativos é para eles unha sorte que en moitas ocasións non se valora nin sequera se respecta. Exemplos hai moitos e nestes días atopámonos un no CEIP Xoaquín Loriga de Prado, en Lalín. Solo unas horas despois de coñecer que o galego dos Ancares Oliver Laxe trunfara no Festival de Cannes, nas montañas do norte da provincia de Pontevedra tamén se fai cine. O alumnado de Educación Infantil do centro de Prado preparou a curtametraxe de animación Coas mans baleiras, que será estreada este xoves día 29 a partir das 18.00 horas no edificio sociocultural da rúa Manuel Rivero de Lalín.

Personaxes feitos a man.

Segundo comentan profesores, a curtametraxe toma como referencia principal o conto do mesmo nomne editado por Oqo e adaptado a esta contorna. O texto orixinal, de Ana Tortosa, aborda como o mellor regalo non é o que ofrece algo imposto por modas ou mercados.

Os nenos de Prado experimentan co cinema

Os nenos, coa axuda das mestras, elaboraron os personaxes, o decorado dos escenarios ou sons. Pero unha das sorpresas que se desvelará o xoves é que os protagonistas deste conto viven no termo municipal lalinense e a Feira do Cocido tamén aparece nesta novidosa adaptación do guión.