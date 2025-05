Solo un tercio de las licencias de obra en nuevas edificaciones fueron para viviendas

Los nueve ayuntamientos de las comarcas aprobaron durante el pasado año un total de 56 autorizaciones para la creación de edificaciones de nueva planta, de las mque solo un tercio corresponden a inmuebles destinados a viviendas. El Instituto Galego de Estatística (IGE) acaba de divulgar los datos definitivos, que determinan que los permisos para edificaciones de carácter residencial fueron 18, frente a los 37 para los demás. Fruto de estas construcciones, las comarcas ganaron un total de 61.785 metros cuadrados de bienes de nueva planta, de los que 23.924 corresponden a inmuebles destinados a vivienda y los restantes 37.860 metros, a construcciones con fines no residencial.

A Estrada consta en este registro oficial como el ayuntamiento de las dos comarcas en el que se aprobaron más permisos municipales de obra para edificaciones de nueva planta: fueron exactamente 19, de las que solo cinco corresponden a espacios destinados a viviendas. Una menos que en la capital municipal de Tabeirós; es decir, 18, son las autorizaciones que Estatística atribuye al Concello de Lalín, ocho de ellas para bienes residenciales. A partir de ahí estamos hablando ya de menos de una decena de esta clase de autorizaciones anuales y Cerdedo-Cotobade es el ayuntamiento de Deza y Tabeirós-Montes que se sitúa por detrás de las dos capitalidades comarcales. En este concello se cerraron seis permisos para edificaciones de nueva planta, solo dos para hogares. En Silleda fueron un total de cuatro, solo una de carácter residencial, las mismas que en Vila de Cruces, si bien en este municipio el censo absoluto se quedó en tres. Las tres autorizaciones gestionadas por la administración local rodeirense obedecen a instalaciones no residenciales, en Agolada no hay de ningún tipo, y la única que consta en Dozón fue para unaedificación no residencial. Por último, en Forcarei se dio salida a una solicitud de permiso para un edificio de nueva planta, en este caso sí destinado a vivienda.

Por otro lado, este informe nos permite conocer otras cuestiones de interés como las edificaciones en proceso de rehabilitación y cuáles de ellas son viviendas. En primer lugar hay que indicar que en las comarcas se gestionaron durante el pasado año 66 permisos para la recuperación de inmuebles, con el siguiente reparto municipal: Lalín (29), Silleda (2), Vila de Cruces (7), Rodeiro (3), Dozón (4), A Estrada (17), Forcarei (2) y Cerdedo-Cotobade (2). Si nos ceñimos a los proyectos de rehabilitación para viviendas, A Estrada encabeza el ranking del área, con 11 permisos, seguida de Lalín (6), mientras que Vila de Cruces y Cerdedo-Cotobade se reparten dos en cada caso. Además, hubo seis demoliciones de edificaciones autorizadas por las administraciones municipales (tres en Lalín o otras tantas en A Estrada) y dos viviendas derribadas, con idéntica distribución por ayuntamientos.

128 en cinco años

Para finalizar,si se toma como referencia un horizonte temporal de un lustro, entre 2019 y 2024 los concellos de las dos comarcas aprobaron exactamente 389 licencias para edificaciones de nueva planta, de las que 128 fueron para viviendas; por tanto, la misma proporción de un tercio que nos dejó el pasado ejercicio.

La relación total de permisos por municipios para edificaciones de nueva planta en estos cinco años es la que sigue: Lalín (102), Silleda (26), Vila de Cruces (10), Rodeiro (77), Agolada (4), Dozón (8), A Estrada (110), Forcarei (8) y Cerdedo-Cotobade (44).