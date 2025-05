Adiós a Cata, la perra estradense que disputó cinco mundiales

Hubo una época en la que Cata y Silvia López Valcárcel acaparaban titulares y fotografías en prensa. Era una época en la que el Agility comenzó a ganar fuerza en la zona y ellas fueron unas de sus principales caras. Lo hicieron por sus éxitos a nivel autonómico pero, especialmente, por su salto internacional.

Ambas disputaron cinco mundiales de Agility, un logro al alcance de pocos binomios. Cata se retiró de la competición en el año 2018, aquejada ya de diferentes dolencias. Hace unos días, la Border Collie falleció, dejando un gran hueco en la vida de su compañera y de toda su familia.

Silvia López y Cata, en el Mundial / Cedida

«Era una perra muy especial y la echamos mucho de menos», nos explica la estradense Silvia López. «A mi hijo le contamos que Cata se había convertido en una estrella. Unos días después nos dijo que quería coger una escalera grande para ir a buscarla», nos cuenta la entrenadora, quien a lo largo de los años formó con Cata ese vínculo especial que se genera en este deporte.

«Hace años que Cata sufría inflamaciones crónicas en el sacro y el coxis. Era algo que tratábamos con fisio pero en los últimos años ya iba a peor y tenía problemas en las patas. Además, se había quedado sorda pero a pesar de eso me entendía con las manos gracias a todos los años que trabajamos juntas», explica.

Cata. / Bernabé

Fue Cata la que llevó a Silvia López a adentrarse en el mundo del Agility, primero en el Santiago y luego en el equipo Paw by Patas. «Gracias a ella empecé en todo esto y tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa y disfrutar de grandes momentos. Con ella viví muchas cosas, las buenas y también las malas. Para unas y para otras, ella siempre estuvo ahí conmigo».

Dentro de la competición, la entrenadora estradense considera que Cata no era tan rápida como otros perros, sin embargo, era «muy segura». «Con ella tenías margen para corregir errores, para rectificar cosas sobre la marcha. Como no era muy rápida corría siempre cerca de mí y estaba atenta a mis indicaciones. Eso no pasaba con Apu, el perro con el que también competí y que se retiró hace dos años. Apu es una bala cuando sale a pista pero piensa menos», reconoce.

Los buenos resultados con Cata la llevaron en 2014 a presentarse al preselectivo de la selección española de Agility, quedando como primera suplente. Sin embargo, Venezuela, donde ella nació, le abrió las puertas a acudir con su selección, y decidió aprovecharla. Debutaron en el Mundial de Italia de 2014, con un undécimo puesto. Después vendrían otros cuatro más.