Quedan en libertad tres de los cuatro detenidos en el registro de Figueiroa

Los cuatro arrestados en la operación antidroga llevada a cabo el sábado en A Estrada pasaron este lunes a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción Número 1 del municipio. Tras tomarles declaración, el juez decretó la puesta en libertad de tres de ellos, mientras que el cuarto ingresará en prisión, aunque no por los hechos investigados en esta causa.

Según fuentes próximas al caso, esta última persona contaba con una causa pendiente por un delito anterior, también vinculado al tráfico de drogas, motivo por el que el magistrado ordenó su ingreso en prisión provisional.

En cuanto a la causa actual, todos los implicados quedaron en libertad, ya que las cantidades incautadas no serían demasiado elevadas, por lo que el fiscal no pidió prisión para ninguno de ellos. No obstante, seguirán estando investigados en el marco del procedimiento abierto por tráfico de sustancias estupefacientes a pequeña escala.

La intervención, recordemos, se produjo el sábado por la mañana en una vivienda del número 63 de Figueiroa de Abaixo, donde se desplegó un operativo con cerca de una decena de agentes de la Guardia Civil procedentes de A Estrada, Silleda y Lalín, además del apoyo de la Unidad Cinológica.

Durante el registro se incautaron distintas cantidades de droga presuntamente destinadas al menudeo, así como una suma importante de dinero en efectivo. Aunque no se han facilitado cifras oficiales, todo apunta a que se trataría de un punto de venta de sustancias ilícitas de pequeño alcance.

El caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas actuaciones en el marco del plan de refuerzo de la vigilancia sobre el tráfico de drogas en la zona. Asimismo, queda pendiente de confirmar las cantidades hayadas en este domicilio durante el registro.