Silleda e Cruces collen a batuta

A música tradicional foi protagonista onte en Silleda e Vila de Cruces. Na Praza Siñor Afranio da capital trasdezá arrancou cedo, sobre as 11.30 horas, unha aula aberta de de pandeireta galega que contou coa preseza de numerosos afecionados a este instrumento de percusión, tanto cativos e mozos como adultos. O feito de que se fixera neste céntrico espazo público luceu aínda máis una actividade que foi impartida por Nerea Fiuza, profesora de pandeireta en distintas agrupacións de música tradicional da bisbarra.

Ruada en Parada. | Bernabé/Ángel Abeledo

Sen sair de Silleda, a asociación veciñal de Parada organizou pola tarde unha nova edición da súa Ruada, que levou a ,música tradicional por distintos espazos desta parroquia, cos lavadoiros, fontes e a súa Ruta da Agua como escenarios principais. Esta celebración pasa xa da ducia de anos desde que os veciños de Parada impulsaron una festa por todo o alto na que os cantos e os bailes poñen sen dúbida en valor o que representa este patrimonio inmaterial, sen esquecer os elementos patrimoniais das fontes e lavadoiros que foran restaurados hai tempo. Tamén en Silleda, no salón parroquial, houbo a triséximo terceira edición do festival de corais de primavera, co Coro Vales Mahía da Bandeira, a Coral Polifónica Trasdeza e a Coral San Telmo de Tui.

Festival de bandas en Vila de Cruces. | Bernabé

E nas Cruces o aperitivo da Festa do Galo de Curral de hoxe tamén foi musical. No festival de bandas actuaron as de Ponteledesma, Teo e maila Artística de Merza.