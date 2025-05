Os palcos da música de tradición e festas

As festas patronais, vestixios da relixiosidade popular desempeñan un papel cultural, económico e social de gran relevancia. Profundamente enraizadas no agro do Pais, estas celebracións comunitarias foron esenciais para preservar o tecido relixioso e social das comunidades locais, tanto no interior como nas vilas da beiramar. As festas parroquiais en Galicia seguen mantendo unha estrutura temporal que apenas variou ao longo do tempo. Contan tamén cun espazo propio en cada parroquia, o denominado; campo da festa, unha área reservada para as celebracións parroquiais, cuxa necesidade e existencia se explica en razón das mesmas festas populares.

Aa Banda de Agolada nun concerto. | Á.U.

En Agolada temos una ampla lista desta típica construción de festa, moitos deles xa inservibles ou en moi mal estado de conservación, outros aínda hoxe en día prestan servicio durante os días grande das festas patronais, en parroquias e lugares, tales como; Agra, Sexo, Brocos, As Trabancas, Ventosa, Eidian, Berredo, Borraxeiros no lugar do Quinteiro, Basadre, Esperante, Artoño, San Paio de Bais, Santa Comba, ou Val de Sangorza. Algún deles xa palcos reapropiados, ou reutilizados porque perderon o seu uso e utilidade para o que foron construídos.

Palco en Rodeiro. | Á.U.

Capítulo aparte merece a vila de Agolada, como tal centro do Concello e onde existía un palco quiosco típico, que presentaba no baixo do mesmo, lugares para negocios, coma un de bicicletas, e outro de reparto de bebidas. Desgraciadamente foi demolido nos anos setenta, cando a remodelación da praza, baixo o mandato do alcalde Manuel Costa. O palco do que falamos fora construído polo canteiro e albanel da vila Vicente Torreiro, nos anos corenta do século pasado sendo o alcalde nese momento Xosé Otero e foi demolido nos anos oitenta con indemnización de 25.000 pesetas, ao señor. Torreiro, xa que tiña concesión para a súa explotación durante oitenta anos.

Palco da música no campo da festa de Artoño. | Á.U.

Nos baixos do mesmo había un almacén de distribución e venda de sal, unha barbería, un almacén de bebidas da casa Óscar, un taller de bicicletas, do Xesús Galego, o pai do gaiteiro nubeiro Raúl Galego, que anos mais tarde íase trasladas un alpendre dos Pendellos, aínda hoxe podemos apreciar escrito na pedra dunha parede próxima moi borrosa a indicación de Ciclos, e a frecha direccional, indicación que moitos de nos descoñeciamos no seu significado.

Palco da música no campo da festa de Ventosa.. | Á.U.

Falamos de estas curiosas e típicas construcións populares que o longo do tempo marcaron a vida das xentes de pobos, lugares e aldeas, onde a celebración do seu Santo patrón, resultaba imposible de entender sen a verbena, sesión vermú e o baile da noite.

Palco e igrexa en Escuadro. | .A.U.

A aparición deste tipo de construción foise popularizando ao longo dos anos sesenta e setenta do pasado século, anteriormente o típico eran os quioscos ou templetes circulares, máis ou menos artísticos que sobre todo atopabamos en vilas de certa importancia ou pobos de relevancia, dende os que as bandas de música ofrecían ao público os seus concertos os domingos e días de festa e dos que aínda na nosa comarca podemos admirar os de Escuadro en Silleda, ou mesmo en Rodeiro.

Palco no campo da festa de A Baíña. | .Á.U.

O noso típico palco da música, habería que definilo como una construción festiva, xa que a súa utilidade se limitaba exclusivamente os días da festa. Eran escenarios modestos e en moitos casos ben humildes, de ladrillo e recebados ou caleados, a modo de balcón, mais ou menos de bo tamaño, en forma rectangular lisa, baixo teitume sostida por columnas de formigón ou cemento, ao que se accedía por unha escaleira lateral. Xeralmente sito próximo o adro da igrexa parroquial do lugar. O campo da festa destaca como elemento central na organización espacial da parroquia ou aldea. Trátase dun espazo aberto e de propiedade e xestión comunitaria o centro social da parroquia.

A diferencia dos xa mencionados templetes circulares, típicos das vilas, os palcos se popularizaron nos pobos do rural, e en moitos casos foron construídos polos propios veciños dun xeito desinteresado con materiais como o cemento, o formigón, os bloques e os ladrillos, e menos frecuentemente con estruturas de madeira, cunha estética sobria e funcional practicamente carente de adornos ou elementos decorativos que non se consideran útiles ou necesarios para o desempeño funcional dos mesmos.

Como antecedentes dos tradicionais e coñecidos palcos, podemos falar daqueles outros móbiles, os denominados Palcos efémeros, que eran estruturas temporais levantadas anualmente para as festas, construídas con materiais dispoñibles como vigas de madeira, lonas e outros elementos que servían para levantar estas edificacións improvisadas, de carácter precario, e que só se utilizaban durante o tempo que duraba a festa cada ano, polos compoñentes da comisión encargada de organizar os festexos. Sen dúbida antecesores dos actuais escenarios das grandes orquestras que nos visitan hoxe en día.

Finalmente e para rematar deixamos constancia da tipoloxía segundo o seu estado de conservación e os usos actuais, dos diferentes palcos de música existentes na actualidade , e que serían: Palcos vivos, fósiles, reapropiados e lembrados. Un palco vivo e aquel que aínda se utiliza regularmente nas festas parroquiais, xa sexa para a misa, unha foliada, actuacións de bandas na sesión vermú ou como escenario de verbena. Un palco fósil sería o que está abandonado e sen uso dende hai tempo. Pode atoparse en estado ruinoso ou ben conservado, pero permanece como testemuña das festas do pasado.

O palco reapropiado refírese os palco que xa non se empregan para a festa, pero que foi re utilizado polos veciños para outros fins, como lugar de reunión, almacén, galiñeiro, etc. Na Agolada temos un exemplo típico no da parroquia de Basadre.

E finalmente os coñecido como palco lembrado, desaparecidos, palcos que xa non existen fisicamente e só previren na memoria, en fotos familiares ou nos arquivos e crónicas das festas pasadas. Normalmente foron derrubados, porque deixaron de ser útiles, ou por problemas urbanísticos, para anchear pistas e camiños.

Elementos típicos da cultura popular gardan memoria de mellores días de festa e ledicia do costume e tradición das xentes e aldeas e pola nosa banda gratitude por tanto servizo como prestaron o longo da historia pasada do noso país.

Proxecto Palcos

Nos últimos tempos dende o Proxecto Palcos estase a levar adiante unha detallada investigación que se desenvolve polo Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC e que pretende localizar, documentar, catalogar e estudar os palcos da música espallados polo territorio galego e que hoxe, en moitos casos, se encontran en desuso.

Para quen precise información, documentación ou queira participar no mencionado traballo, aconsellamos consultar a páxina web https://palcos.gal/o-proxecto/.