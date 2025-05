«Tuve sensaciones encontradas con el premio porque aún me siento joven»

Félix Rodríguez Regueiro, vicedecano del Colegio de Economistas de Pontevedra y secretario general del Consello Galego de Economistas, recibió hace unas semanas el Premio a la Excelencia y Compromiso Profesional 2025 concedido por Unión Profesional de Galicia. Este galardón no solo reconoce su trayectoria profesional, sino también su dedicación asociativa y su compromiso silencioso y constante con el colectivo profesional. Nacido en Cuntis pero estradense de toda la vida, este economista lleva colegiado desde 1991, y también ejerce como secretario técnico de la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada.

-Antes de nada, enhorabuena. ¿Qué significó para usted recibir ese premio?

-Muchas gracias. Para ser sincero, al principio fue una auténtica sorpresa. Este tipo de galardones los tenía catalogados como cosas de gente mayor, de personas con una trayectoria ya cerrada. Entonces, cuando me lo comunicaron, tuve sensaciones encontradas: por un lado pensé «no me lo merezco», pero por otro, de forma un poco egoísta, uno se dice: «Si mis compañeros, que son sabios e inteligentes, han pensado en mí, será por algo». Así que bueno, al final te acaba llenando, como diría alguien conocido, «de orgullo y satisfacción» (risas).

-¿Cómo vivió ese respaldo directo por parte de sus compañeros del Colegio de Economistas?

-Muy bien, aunque me costó asumir este protagonismo. Prefiero mantenerme lejos de los focos, estoy más cómodo trabajando en la sombra, en un segundo plano. Por eso, en cierto modo, me pareció incluso «mal» tener que salir a la palestra. Pero bueno, si lo hicieron será porque consideran que he hecho algo bien, es un gran reconocimiento de mis compañeros.

-Más allá del reconocimiento, ¿cuál diría que fue su motivación durante todos estos años de trabajo, tanto en lo profesional como en lo asociativo?

-Pues siempre he estado muy vinculado al tejido asociativo. Llevo más de 40 años en la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada, también estuve en la directiva del Estradense, con el ciclismo, etc. No es que me entusiasmaran especialmente, pero cuando tocaba, lo hacía. Uno se da cuenta de que este tipo de colaboración desinteresada con la sociedad es importante y cada vez más escasa. Vivimos en una época muy individualista, y estas pequeñas aportaciones colectivas suman mucho.

-Sobres su papel como secretario técnico de la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada, ¿cuáles diría que son los mayores retos que enfrentan?

-No hay una tarea que sobresalga sobre otra. Hay días que estás con la campaña de la renta, que prestamos como servicio a los socios. Pero también, en paralelo, estamos negociando convenios colectivos. Por ejemplo, gestionamos el convenio de carpintería, el del metal o, por ejemplo, esta misma semana, he estado reunido con los sindicatos por el convenio de comercio vario, que integra bazares, textil y piel.

-Es decir, ¿cuál es su objetivo principal como secretario técnico de la Asociación Comarcal?

- El objetivo es ayudar, especialmente a los más pequeños. Tenemos grandes empresas asociadas, pero al final quien más nos necesita es el autónomo, el que tiene una tienda a pie de calle. Ellos no tienen un gabinete jurídico ni personal técnico propio. Así que aprovechamos las sinergias de los grandes para ponerlas al servicio de los pequeños.

-Con 40 años de experiencia a sus espaldas, ¿cuáles dirías que fueron los mayores cambios en la profesión desde que comenzó?

-Sin duda, la revolución tecnológica. Especialmente en organismos como la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, que fueron pioneros en digitalizar sus procesos. Eso nos obligó a todos a actualizarnos, a no quedarnos atrás. Antes, cosas que hoy consideramos una chorrada, como enviar documentación por sede electrónica o por correo electrónico, hace 25 años no lo eran.

-¿Cómo ve el futuro de A Estrada, en lo económico y territorial?

-Creo que tiene un potencial enorme, porque estamos muy bien conectados. Si se cumple lo que prometen los políticos, como la mejora de la autovía, la situación puede ser todavía mejor. En Madrid les digo que en A Estrada tenemos aeropuerto, porque al final lo tenemos ahí al lado, más cerca que ellos Barajas (risas).

-Por último, como referente para muchos jóvenes economistas, ¿qué consejo les daría?

-Que se colegien, sin duda. Y que utilicen el colegio. Hay mucha ayuda disponible, por parte de economistas veteranos, expertos que están dispuestos a asesorarlos y orientarlos. Aprovechar esa herramienta es fundamental.