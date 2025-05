La nueva edición de la Feira da Sidra bate récord de participantes

La duodécima edición de la Feira da Sidra tendrá lugar el próximo sábado 7 de junio, rompiendo récord en número de lagares participantes –25–, con representantes de la Bretaña Francesa, Normandía, República Checa e incluso Letonia. Este sábado inicia la preventa de los vasos para la degustación gratuita, que mantienen el precio de la pasada edición: siete euros.

Como es habitual, la cita tendrá lugar en la Praza do Concello, aunque en esta ocasión la organización apuesta por un cambio de formato, con más extensión lineal de mostrador, que busca agilizar la cata y descongestionar el entorno de la barra. Las primeras botellas se escanciarán a las 12.00 horas, momento de apertura de la celebración, y los lagares seguirán sirviendo hasta las 15.00 horas. Para acompañar esta sesión del mediodía habrá animación musical a cargo de Os Bregadiers y Señora Dj.

Ya por la tarde, se recuperará la degustación a las 19.00 horas, al mismo tiempo que se entrega el «Grolo de Ouro», aunque la identidad del o la honrada de este año todavía es desconocida. Así, continuará corriendo la sidra hasta las 21.00 horas, o hasta fin de existencias.

Durante la segunda vuelta del evento también se contará con actuaciones musicales, desde las 19.30 horas. En este caso, las agrupaciones encargadas de animar el ambiente serán Rebelda Band y Fanfarria Taquikardia.

Por otra parte, los establecimientos de ocio nocturno de la calle Serafín Pazón repetirán su exitosa sesión de tardeo desde primera hora de la tarde y hasta que comience la entrega del «Grolo de Ouro», asegurándose así de que no decae el ánimo entre los estradenses y visitantes que acudan a disfrutar de la Feira da Sidra.

Las expectativas son altas y la organización estima que se habilitarán entre 3.000 y 4.000 litros de sidra para la degustación del sábado 7. Por su parte, desde el Concello aguardan un nuevo éxito para esta duodécima edición, ya que cada año «se superan las expectativas del anterior». Así lo expresó el alcalde, Gonzalo Louzao, durante la presentación del evento, en un acto en el que estuvo acompañado por representantes del sector como Miguel Soto o José Antonio López Pampín.

Durante el encuentro, el mandatario agradeció a la asociación Maceira e Sidra su constante trabajo para convertir A Estrada en un referente sidrero no solo a nivel gallego, sino en toda la zona del Noroeste peninsular. Además, subrayó que la Feira da Sidra «es uno de los grandes eventos que tenemos en nuestro Concello, que ya se convirtió en bandera con tan solo doce ediciones». Tras el éxito de la Festa do Salmón, Louzao destacó el acertado formato de esta cita, que «apuesta por la simbiosis entre la tradición y los recursos locales».

En la misma línea, Miguel Soto apuntó que esta edición es la «12+2», recordando el parón provocado por la pandemia, y puso en valor la internacionalización del evento: «Vienen expositores de toda Europa, ya que la sidra se produce y se consume en todo su territorio, cada región con sus matices». Soto destacó que esta expansión ha sido también fruto del boca a boca: «Vienen aquí, los atendemos bien y esto hace que cada vez llegue a más sitios, como ocurre con Letonia este año».

Desde el sector productivo, José Antonio López Pampín aplaudió la proyección del evento pero no ocultó su malestar con algunos actores locales: «Tenemos un mercado muy abierto y muy solicitado por la calidad de la manzana, pero tengo que hacer una crítica a la hostelería, porque no pone mucho de su lado». «Es una pena que en los bares de A Estrada no haya sidra local para probar», lamentó.

‘Ruta da Sidra’ y un censo de lagares

En otro orden, según manifestó Miguel Soto durante el acto de presentación de ayer, miembros del sector están realizando un censo de todos los lagares de la zona, para ponerlos en valor y tener un conocimiento más exhaustivo del arraigo de la tradición sidrera en A Estrada. Esta iniciativa estaría puesta en marcha en conjunto con Marisa Diéguez, productora local que también asistió al encuentro de ayer y que sugirió que desde la administración y el propio sector de la sidra y la manzana se apueste por la puesta en valor de estos elementos.«En Callobre, por ejemplo, hay numerosos lagares particulares, algunos incluso en uso hoy en día, pero la gran mayoría son desconocidos», explicó la estradense, que continuó: «Creo que sería buena idea conseguir tener un listado de todos ellos, y quizás incluso crear en el futuro una ruta para que los visitantes puedan visitarlos». Una propuesta que estuvo secundada tanto por José Antonio López Pampín como por Daniel Peroja, representante de la Sidrería Peroja.«Antes todas las casas tenían un horno, un hórreo y un lagar», afirmó López Pampín, en alusión a la fuerte tradición sidrera de la zona, que si bien no comenzó a recuperarse hasta hace poco más de una década, siempre estuvo presente en los hogares de la zona.Si bien este censo todavía está germinándose, la asociación Maceira e Sidra trabaja simultáneamente en la Ruta da Sidra, un proyecto cada vez más cerca de materializarse.