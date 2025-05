Festa literaria no Teatro Principal

O Teatro Principal da Estrada acollerá o vindeiro mércores 28 de maio unha nova edición da Festa das palabras, unha iniciativa xa consolidada que vai pola doceava edición e que promove o uso da lingua galega a través da creación literaria do alumnado de todos os centros educativos do municipio.

Representantes dos equipos de dinamización lingüística de todos os colexios, que integran a plataforma Dinamizastrada, organizadora do evento en colaboración co Concello, foron os encargados de presentar o evento xunto á concelleira de Servizos Sociais, Amalia Goldar.

A dinamizadora do IES Avelina Valladares, Mónica Mato, explicou que a Festa das Palabras supón o colofón dun proceso colectivo que parte dun concurso literario de micropoemas e microrrelatos en galego no que participa todo o alumnado, dende Educación Primaria, Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos.

Este ano, os participantes tiveron que crear microrrelatos coa palabra «pandeireta» e micropoemas coa palabra «pobo», escollidas polos propios estudantes no primeiro trimestre e ligadas ao espírito das Letras Galegas 2025, dedicadas ás cantareiras e á música popular galega. No segundo trimestre, recolléronse os textos elaborados polo alumnado e escolléronse os 62 textos premiados, un por categoría e centro, que serán publicados nun libro colectivo que se entregará o propio mércores. O volume inclúe tamén 14 ilustracións elaboradas polo alumnado de infantil, que, malia non participar na creación literaria, contribúen a través do debuxo a dar vida ás palabras escollidas.

O libro conta cun prólogo asinado pola madriña da edición, Susana Sánchez Aríns, quen foi elixida pola súa forte vinculación ca vila a través da súa infancia no Foxo, que fará unha intervención especial ese día. Tamén colaborou co deseño dunha fermosa portada a artista estradense Rosa de Cabanas, quen leva anos colaborando con esta iniciativa.

A festa das palabras comezará ás 20.00 horas no Teatro Principal da Estrada. O acto será conducido por dous alumnos do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, Lara Rey Rosende e Iker Recio Matalobos, e contará coa música do grupo O Regueiriño de Lamas.

A gala comezará ca intervención da madriña; logo será a entrega do premio de micropoemas, e despois terá lugar a entrega aos mellores microrrelatos. Pecharase cunha intervención institucional por parte do Concello, e intercalando estas e como remate, haberá tres actuacións musicais.

María López Álvarez, coordinadora de Dinamizastrada e docente no IES Manuel García Barros, salientou o carácter transversal da iniciativa, que «implica a todos os centros, pero tamén ás familias, institucións e á veciñanza en xeral»