Andaina Cultural en Cerdedo co gallo dunha obra de Castelao

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentou a Andaina Cultural que, co gallo do 75 aniversario da publicación do libro de Castelao «As Cruces de Pedra na Galicia», terá lugar o vindeiro 1 de xuño. A saída será ás 10.30 horas desde a Casa do Emigrante, en Carballedo. O traxecto escollido para esta andaina discorre de xeito circular ao longo de 9 kilómetros, e os participantes poderán gozar da beleza paisaxística mentres reciben datos dos elementos etnográficos e arquitectónicos que verán ao longo de esta visita guiada.