«Nunca me sentí tan arropado»

En una época en la que la mayor parte de los jóvenes profesionales que salen al mercado laboral optan por desarrollar sus carreras en ciudades y grandes núcleos urbanos, Manuel Fazanes, farmacéutico de 30 años apostó por ir contracorriente. Natural de Bueu, actualmente reside en Pontevedra, y decidió apostar por Forcarei para dar un giro a su vida laboral y personal. Desde el pasado 27 de febrero, es el nuevo titular de la farmacia que antes pertenecía a Francisco Coello, que se jubiló, una decisión que asegura no solo no lamentar, sino celebrar cada día.

«Quería estar en el rural porque el trabajo es mucho más acogedor. Te sientes más cerca de la gente», explica Fazanes, ya completamente integrado en su nuevo entorno. Tras graduarse en Farmacia por la USC, estudió inglés y comenzó a trabajar en una botica de O Porriño, donde permaneció durante cinco años. Sin embargo, tenía claro que su futuro profesional pasaba por abrir su propio negocio, y que no quería hacerlo en una gran urbe.

«Desde el principio tenía muy claro que quería una farmacia rural. El trato con las personas es distinto, mucho más cercano. Aquí no hay el estrés ni la competencia que encuentras en las grandes ciudades», comenta él.

Durante su búsqueda, Forcarei destacó por encima de otras opciones. «De todas las que vi, esta me gustó especialmente por la ubicación. Es un pueblo con muchísimos servicios. La gente puede pensar que está lejos de todo, pero no es así. Está cerca de Pontevedra y Santiago, tiene supermercado, residencia de mayores, centro de salud, notaría, dentista, instalaciones deportivas.... Tiene más que muchos pueblos de costa», destaca satisfecho de su elección.

Aunque sigue viviendo en Pontevedra, Fazanes pasa gran parte del tiempo en Forcarei. «Cuando tengo guardia, me quedo aquí a dormir en la farmacia. Y aunque normalmente voy y vengo en el día, suelo comer aquí, tomo un café y luego vuelvo por la noche. Lo cierto es que sí que me lo he planteado, y la gente que me ve me dice que venga, quieren ficharme (risas). Igual en el futuro podría trasladarme aquí definitivamente e ir a Pontevedra los fines de semana. Yo creo que también sería muy feliz aquí», reconoce el joven bueuense.

La relación con los vecinos ha sido fundamental para que se sintiera como en casa desde el principio. «Nunca me sentí tan arropado como aquí. El trato humano es genial, y la acogida fue espectacular. La gente me saluda por la calle, me pregunta, me invita a cafés. No me dejan pagar. Es una comunidad muy afable y agradecida. Me han hecho sentir muy a gusto desde el primer día», afirma con gratitud.

Mantener lo que funciona

Uno de sus primeros gestos tras adquirir el negocio fue el de mantener a las dos trabajadoras que ya estaban en la farmacia: Rosa, con más de 40 años de experiencia, y Ana, con dos décadas en el mismo puesto. «Eso ya dice mucho de ellas. Yo no quería llegar y hacer cambios innecesarios. La gente confía en ellas, y yo también. Son cumplidoras, cercanas, y muy profesionales. Están aquí porque lo merecen, y estoy muy contento con ellas», admite.

Fazanes tiene claro que su papel en una comunidad rural es distinto al que tendría en una farmacia urbana: «Aquí tienes que tener iniciativa, orientar a la gente. Muchas veces soy el primer eslabón en la cadena sanitaria. No es simplemente que te pidan un medicamento, es detectar qué les pasa y cómo les puedo ayudar».

Aunque apenas lleva unos meses al frente del negocio, ya ha empezado a introducir pequeñas mejoras: «Hemos aumentado la oferta en parafarmacia, suplementos vitamínicos, productos digestivos y de ortopedia. También quiero incorporar alguna línea de dermocosmética más adelante. La idea es ir creciendo poco a poco, en función de lo que pida la gente».

Manuel ya siente que forma parte de la comunidad como si llevara varios años, pese a haber llegado hace solo tres meses. Concluye con un mensaje claro tanto para sus vecinos como para otros jóvenes profesionales: «Agradezco de corazón cómo me han recibido. A quienes aún no conocen el rural, les diría que cambien su punto de vista. Aquí hay mucha calidad de vida, estabilidad y humanidad».