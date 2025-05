O Recreo Cultural organiza a xornada «Coñecendo a Castelao»

No marco da celebración do Ano Castelao 2025, o Recreo Cultural da Estrada promove a xornada cultural e participativa «Coñecendo a Castelao» o vindeiro sábado, 14 de xuño, cunha actividade dirixida principalmente ás persoas socias da entidade e orientada a achegar a figura de Castelao á cidadanía estradense, a que se poderán inscribir ata o 9 de xuño, cun límite de 50 prazas.

A programación consiste nunha excursión a Pontevedra, para visitar as Salas Castelao do Museo de Pontevedra e o percorrido guiado «Pontevedra Fundamental» polos espazos vinculados á vida e obra do autor, integrada no Plan Convivencia da Deputación. Despois, haberá un obradoiro infantil sobre Castelao, impartido por Catro Elefantes, co obxectivo de achegar aos máis cativos a figura homenaxeada, e tras iso, inaugurarase a Sala Castelao no Recreo Cultural, nun acto conmemorativo cos cadros orixinais do autor, os cales estarán expostos só ese día. Para rematar, os socios poderán desfrutar dun xantar popular nas instalacións da entidade con variedade de petiscos, pratos galegos e viños de calidade, tralo que seguirá un tardeo musical nunha xornada de recoñecemento histórico.

A iniciativa enmárcase na vontade de homenaxear a Castelao, intelectual, artista e político de referencia na historia de Galicia, e de revalorizar a pegada que deixou tanto na vila da Estrada como no Recreo Cultural, entidade que conserva dúas obras orixinais do autor.