«Levo cincuenta anos durmindo coa radio de fondo»

O actor e humorista Carlos Blanco Vila (Vilagarcía, 1959) non concibe a vida sen os escenarios. Esta noite, a partir das 21:00 horas, actuará en Silleda co seu espectáculo A Penúltima. Ademais, o domingo exercerá como pregoeiro da XXXI Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces.

-Fáleme de A Penúltima.

-O título xa di algo. A Penúltima non é unha despedida porque non teño intención de xubilarme, pero si que é un ir marchando pouco a pouco dos escenarios. Dame moita preguiza marchar porque son moi feliz actuando, pero é certo que os anos pasan e preciso ir un pouco máis amodo e actuar menos. A novidade do monólogo é a inclusión do audiovisual. Os últimos monólogos que preparei inclúen moita imaxe, xa que cada vez a sociedade é máis audiovisual. Hai unha pantalla na que pasan cousas e eu vou interactuando.

-Tamén inclúe monólogos míticos seus.

-É algo que facemos os que levamos moitos anos traballando. Se vas ver a Raphael esperas que cante Mi gran noche. O mesmo me ocorreu con Drexler, con quen acabo de estar en Madrid, e esperas que cante Todo se transforma. Eu teño dous ou tres monólogos que, polo menos un deles, ten que caer sempre.

-O domingo estará na Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces. Xa ten preparado o pregón?

-Sempre os preparo con moita antelación, pero non podo desvelar nada. Só que parte da idea de cortarlle o pescozo a un chulito, neste caso o galo, e iso paréceme unha boa idea. A partir diso falaremos de todo, o produto é moi bo e iso xa o sabe todo o mundo, así que a intención é pasalo ben e rir xuntos.

Carlos Blanco degusta o galo de Vila de Cruces. / FDV

-Cre que nunca chegará a deixar os escenarios por completo?

-É algo que nos pasa moito aos artistas. Por que os Rolling Stones non deixan de traballar se xa son millonarios? Porque desfrutan: viaxan polo mundo, comen ben, están en hotelazos... Eu non podo permitirme ese nivel, pero é certo que o paso xenial indo por aí. Gústame esta vida, desfrútoa. Así que, mentres a saúde o permita, seguirei por aquí.

-Actuando tamén, imaxino.

-Alguén terá que facer de vello nas series e nos filmes. Agora xa noto que me dan papeis de pai ou de avó do protagonista, pero son un señor maior e non podo pretender que me dean o do chaval.

-Séntese cómodo no papel de señor maior?

-Non, eu prefería ser o chaval, claro, pero non queda outra que aceptalo. O que penso é que, nalgún momento, teremos que contar máis historias de vellos. Os vellos de hoxe non son os de antes.

-A que se refire?

-Os vellos de agora somos moi activos: viaxamos, ligamos, temos sexo... Vas a calquera espectáculo e ves que, polo menos, o 70 por cento do público ten o pelo branco. A xuventude está noutras cousas. Por iso, nalgún momento teremos que deixar de ser os pais dos protagonistas para pasar a selo nós.

-A que pensa que podería dedicarse se non traballase disto?

-Fixen radio moitos anos e bótoa de menos. Véxome como locutor de deportes, que tamén me gustan moito. Un proxecto que me gustaría facer é radio dende a casa, un podcast, que agora se levan moito. Son un enfermo da radio: levo cincuenta anos durmindo con ela de fondo, dende os dezaseis. Cando vou pola rúa, poño os auriculares e vouna escoitando. Mesmo cando viaxaba lonxe hai anos, estiven en Moscú escoitando a radio en ruso, sen entender nada, claro.

-Algún papel pendente?

-Encantaríame interpretar a Próspero, de A Tempestade de Shakespeare, que é un vello. O meu soño sería que me dirixise o meu fillo. É algo que levo anos cavilando, e non o vexo imposible.

-Se puidese escoller a calquera persoa, viva ou morta, para traballar, a quen elixiría?

-O meu ideal é Touri, pero con el xa traballo. Se me fose ao imposible diría a Meryl Streep, pero non soportaría os nervios e non me sairía unha soa palabra diante dela. Son moi devoto desa muller.

-Vese en Mamma Mia?

-Claro, ademais teño a idade perfecta para ser un dos tres posibles pais da rapaza protagonista.

-De toda a súa carreira, con que personaxe quedaría?

-Teño que dicir a Ladislao, de Mareas Vivas, porque a xente aínda o lembra con moito cariño, e eu tamén.

«Cando o público non ri cando está previsto, penso: 'Terra, trágame'»

A pesar de ser un dos maiores expoñentes do humor en Galicia, Carlos Blanco confesa que na súa vida cotiá non é un consumidor habitual de comedia e tamén se atopa afastado das redes sociais.

-Cando está na súa casa, que tipo de humor consume?

-Non son moi consumidor de humor, nin de vídeos de YouTube... Tampouco teño TikTok nin Instagram. Inevitablemente chéganme cousas por amigos, pero eu non miro nada.

-Lembra algún vídeo ou chiste que lle chegase e lle fixese rir moito?

-O outro día un amigo pasoume un chiste que me fascinou e estou pensando en incluílo no monólogo de Silleda: ‘Chicos, tengo dos entradas para el Getafe-Celta, pero me ha coincidido con mi boda y no podré acudir. Me da pena porque me hacía mucha ilusión. Si alguien está interesado, es en la iglesia de mi pueblo, solo hay que ir y casarse. Está todo pagado y la novia se llama Lucía’. É boísimo, pareceume moi divertido e paseillo a outra xente.

-Algún outro chiste que nunca falle?

-É difícil, eu non son un tipo que conte chistes con demasiada facilidade. O outro día fun ver a Faemino y Cansado e dixeron un que me marabillou e que teño moi presente: ‘Como describimos a fe? Algunha vez mercastes un paquete de 500 folios? E contástelos?’. Os chistes son moi persoais, iso é así...

-Cando o público non ri cando ten que rir que sinte?

-Quero morrer e penso: ‘Terra, trágame’. Tenme pasado tantas veces que xa teño ‘calle’, non me poño nervioso.

-Fálase moitas veces dos límites do humor, onde están?

-É difícil, no meu caso sempre intento non ofender, pero alguén sempre se enfada, é como camiñar por un campo minado.

-A pesar de ser unha persoa moi querida en Galicia, recibe comentarios negativos?

-Moitos, pero procuro non miralos porque me doen. Podes ter un comentario dunha persoa dicindo que o pasou xenial e outro dunha persoa dicindo que foi unha merda, que ese último pesa máis sempre, por desgraza.