Berres trae máis cultura baixo a figura de Avelina Valladares

Berres énchese de cultura este mes de maio con máis actividades esta fin de semana pola celebración do Ano Cultural Avelina Valladares, unha celebración promovida polo Concello de A Estrada en colaboración coa Deputación de Pontevedra e a Asociación O Recuncho da Lingua.

A primeira xornada será mañá a partir das 17.00 horas no Teleclube de Berres, onde contaremos cun teatro infantil dirixido por Cristina Collazo, onde actuará o grupo A Cova das Letras, que porá en escena a obra «Procúrase Pepa A Loba».

O domingo 25 de maio, ás 17.00 horas, tamén no Teleclube, Berres volverá ao ano 1970 cunha exposición, cando as Letras Galegas se dedicaron a Marcial Valladares. «Queremos recuperar esa memoria, mostrar documentación e fotos daquel acto», explicou Pilar Bernárdez, de O Recuncho da Lingua. Ese mesmo día tamén haberá unha actuación do grupo Tamparrantán, o cal ofrecerá unha pequena charla sobre o traxe tradicional galego.

Moderada por Xosé Nogueira, a semana que ven, o venres 31 de maio ás 12.00 horas, celebrarase unha mesa redonda titulada «O legado de Avelina Valladares», onde participarán Chus Nogueira, María del Carmen Ferreirós, Mabela Castro, Pablo Bernárdez e Xesús Domínguez.

O 27 de setembro farase un roteiro deseñado polo Concello, entre o Casal de Vilancosta e O Areal, que rematará cun recital de Isabel Rei, que tocará pezas do Cancioneiro dos Valladares. Por último, en outubro, haberá a presentación do poemario completo da autora e organizarase unha charla con varios poñentes.