O grupo tradicional Carapaus actuará o sábado en Rodeiro

A Deputación leva este sábado a Rodeiro un concerto de Carapaus enmarcado na nova edición de +Música, o programa que colabora cos concellos de menos de 50.000 habitantes para apoiar a súa programación cultural e, con isto, difundir e fomentar a lingua e a cultura galegas. A actuación será na rúa Gumersindo Areán a partir das 18.00 horas como parte da programación cultural do Concello.

Carapaus presentará o seu traballo discográfico Camiño da vida tola, co que poñen en valor e difunden as músicas que soaron ao longo dos camiños que levan a Compostela, pezas de carácter tradicional que rescatan versos de Rosalía de Castro ou Manuel María, pero sen deixar de lado outras de nova composición nas que se atopan mensaxes a prol da igualdade ou a lingua galega. Este grupo reivindica o patrimonio cultural inmaterial do pobo, conservado durante anos especialmente polas mulleres.