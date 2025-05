Amplio programa ecuestre en la Semana Verde: desde rapas a concursos y desfiles

Las actividades ecuestres repetirán presencia en la Semana Verde de Galicia, cuya 47ª edición se celebra del 5 al 8 junio en Silleda. Habrá desde rapas y exhibiciones hasta concursos y desfiles.

Organizado por la Asociación Gallega de Criadores de Caballos Árabes (AGCCA), se celebrará el XII Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C. Escogerá los mejores puros egypcia y spanish, hembra y macho, potra, potro, yegua y semental nacido en Galicia y el ejemplar con la más alta puntuación. Asimismo, se reconocerán las mejores cabeza, movimientos y presentador, amateur y profesional. El équido con mayor puntuación será merecedor del best in show, mientras que el mejor entre los ganadores de las distintas categorías será el campeón absoluto.

La Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga) volverá a realizar una rapa das bestas. Se habilitará un curro en el que varios grupos de aloitadores de distintos puntos de Galicia inmovilizarán una por una varias yeguas del monte siguiendo técnicas seguras tanto para ellos como para los animales para luego cortarles las crines y las colas. De mano de esta asociación se sumará también el concurso morfológico oficial y, por primera vez, un desfile de ejemplares de esta raza engalanados al modo tradicional.

Asimismo, entre estas propuestas se incluirá una exhibición de doma de alta escuela con trabajos de riendas largas pie a tierra y doma clásica con caballos de Pura Raza Galega perteneciente a la sección de doma de alta escuela de Galicia Dragóns de Santiago. Será copatrocinada por los fondos europeos Feader Europa Invierte en el Rural, Ministerio de Agricultura, Xunta de Galicia y Puraga. De mano de esta última también se realizará el taller Los cuidados del poni, que permitirá a los más pequeños cepillar, trenzar o pasear a la cuerda ejemplares de razas shetland y mini shetland.

Show de Paco Martos

Tras el gran éxito del año pasado, el programa ecuestre de Abanca Semana Verde de Galicia acoge de nuevo el Paco Martos Horse Show. Un espectáculo único en el mundo en el que participarán una veintena de animales entre los que se incluirán caballos y ponis, además de águilas y perros checoslovacos, los cuales interactuarán con la manada y con el ser humano realizando magníficos ejercicios en completa libertad y dejando que muestren la belleza de su naturaleza. Será un show basado en el absoluto respeto hacia los animales y en el vínculo y la voluntad del animal de colaborar con su conductor, Paco Martos, a través de la comunicación y la complicidad. Incluirá varios números muy dinámicos de doma en libertad que combinarán la doma de alta escuela con ejercicios tan arriesgados como la posta húngara, en la que Paco Martos subirá a dos caballos al mismo tiempo con un pie en el lomo (protegido) de cada uno de ellos.

Este espectáculo pondrá el broche final al programa de actividades de la cuadragésimo séptima edición de la Feira Internacional ’Semana Verde de Galicia 2025.