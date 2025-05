«En Galicia solo se tomaba vermú en las bodas y en las fiestas de la aldea»

Inspirados por el buen tiempo nos acercamos a cumplir con una cuenta pendiente. En las popularmente conocidas como galerías de la iglesia nos aguarda Jaume García, un chef conocido y reconocido por su buen hacer al frente del restaurante Velis Nolis, por sus calçots, por sus fideuá... y por su amor por el vermú. «Yo vengo de Cataluña y allí se toma el vermú como si fuese agua», bromea al preguntarle por una pasión que lo llevó a reunir más de 200 vermús diferentes en su local en el Velis Nolis. Ahora, en las mismas galerías, el chef se ha lanzado a abrir su propia vermutería, bautizada como La vermu de Jaume, un arriesgado proyecto del que queremos saber más.

«Me gusta arriesgar», reconoce Jaume. Lo suyo fue casi un salto al vacío, en una tierra donde el vermú no tiene la misma tradición que en su Cataluña natal o en Madrid. «Es cierto que Galicia no es de vermú. Aquí solo se tomaba el típico vermú Martini antes de las bodas o en las fiestas de la aldea. Solo dos o tres porque el Martini es un vermú que tiene una graduación alcohólica muy alta y una proporción de azúcar importante. Aunque es una bebida que tiene graduación, un vermú de verdad no debería subir tanto», explica un hombre que desde su llegada a A Estrada hace 25 años comenzó una labor de «educación» en el mundo del vermú. «En mi primer local coloqué un grifo de Izaguirre. Siempre que alguien me venía a pedir un Martini yo se lo cambiaba por un Izaguirre. De esa manera hubo muchos clientes que fueron descubriendo el vermú de verdad», recuerda. Ese trabajo sin embargo nunca finalizó. «Sigo educando a la gente en la cultural del vermú. Cuando vienen a La vermu les incitamos a que prueben otros al margen de los más conocidos que pide todo el mundo y que hay en todos los locales. Les explicamos su proceso de elaboración o el tono de dulzor o amargor. No a todo el mundo le gusta lo dulce. En función de esos gustos se ofrecen recomendaciones. Hay que intentar que prueben cosas nuevas».

La buena aceptación que estaba encontrando el vermú entre sus clientes fue lo que terminó por animarlo a abrir este local especializado en vernú, aunque por supuesto hay otras opciones de bebidas más tradicionales como cerveza o vino. Además, se ofertan tapas frías como aperitivo, aunque el fin de semana también se incluyen platos calientes que vienen directamente del vecino Velis Nolis. «Nuestro local es muy pequeño. Tenemos la terraza en las galerías pero la gente tiene frío en invierno. Al final se nos quedaba pequeño para las comidas y los vermús, así que decidimos separar las dos cosas. Creo que logramos crear un sitio pequeño pero acogedor y de momento está teniendo muy buena acogida». Jaume García también ha ido ampliando su oferta, planteando vermús con sifón o cócteles que ayudan una copa más larga y con menos graduación, ideal para tardeos largos.

Así que ya saben, si quieren probar algo diferente acérquense a la «La vermu» y déjense guiar por Jaume en este nuevo mundo.