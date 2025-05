A Estrada acolle a 13 centros no Correlingua

A Praza do Concello de A Estrada acolle hoxe a partir das 11.00 horas unha nova parada do Correlingua 2025. Fran Rei conducirá o acto, que comezará coa tradicional marcha do Correlingua, que percorrerá as rúas da vila co lema desta edición, «A mocidade activa por unha lingua viva», con colexios e institutos de A Estrada, Cuntis e Lalín. A xornada rematará coa entrega de agasallos e diplomas ás 13.00 horas. A actividade está organizada pola CIG-Ensino, A Mesa Pola Normalización Lingüística e AS-PG, coa colaboración do Concello e a Deputación.