A Escola de Educación Infantil de Donramiro celebrou onte outra activiade do Día das Letras Galegas. Os cativos sairon para cantar aos veciños pola contorna do centro. Ademais, o equipo de dinamización lingüística e a biblioteca do IES Aller de Lalín promoveron o idioma coa colocación de poemas nos parabrisas de vehículos.

Donramiro e Aller Ulloa sacan as Letras ás rúas de Lalín