A compañía Polo Correo do Vento acude hoxe ao CEIP das Cruces

A Deputación provincial inicia hoxe a xeira de contacontos Cantareiras, poesía popular nas Letras Galegas organizada en colaboración coa compañía Polo Correo do Vento co gallo das Letras Galegas. A primeira quenda será en Vila de Cruces, co alumnado co CEIP Nosa Señora da Piedade, ás 12.00 horas, e organizaranse ata 35 citas destes obradoiros nos próximos meses en toda a provincia.

A Deputación ofrece de balde aos concellos esta actividade co fin de divulgar entre a infancia o papel fundamental das cantareiras para a conservación e difusión da lingua galega. Neles, percorrerase a biografía destas mulleres (personificadas nalgunhas figuras como as de Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, e Manuela Lema e mais Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes das Pandeireteiras de Mens, de Malpica) dun xeito ameno e participativo. Ademais, elaborarán un debuxo mural en directo e interpretarán as pezas que cantaban estas mulleres, ademais de pezas propias de cada unha das localidades onde se desenvolvan as accións. Os contacontos rematarán cun obradoiro de debuxo no que os nenos e nenas terán que debuxar unha caricatura dunha pandeireteira.

Ata a data xa está confirmada, nas bisbarrras de Deza e Tabeirós-Montes, a chegada desta actividade a Cerdedo-Cotobade, o 13 de xuño ás 12.30 horas no CEIP de Tenorio.