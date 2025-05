A toponimia de Rodeiro cobra vida nun proxecto audiovisual

A Deputación presenta unha nova entrega do proxecto audiovisual Os nomes da nosa terra, que destaca a toponimia de Rodeiro. No capítulo dedicado a este municipio, o presidente provincial, Luis López, guía ao espectador a través de castros, penedos e pontes cargados de lendas milenarias. O proxecto busca recuperar e visibilizar nomes tradicionais en risco de desaparición, promovendo o uso da lingua e a identidade do territorio. Iniciado en 2021, forma parte da plataforma Galicia Nomeada, que recolle a microtoponimia galega.