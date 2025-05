O Trail da Carixa será os días 6 e 7 de setembro con 600 prazas

O Trail de A Carixa celebrará os días 6 e 7 de setembro deste ano a súa sexta edición, para a que disporá de 600 prazas. O período de inscrición, a través da páxina web ccnorte.com, está aberto desde o pasado día 15 e prolongarase ata o 1 de setembro.

O evento estará formado por un trail individual de 22 quilómetros, a mesma distancia que deberán cubrir os que participen en parella –pode ser mixta e deberán realizar a proba xuntos de principio a fin–, o de relevos de 13 + 9 km, o cadete e a andaina –ambos de 9 km– e o Pequetrail, que vai de 500 a 3.000 metros. As distancias da carreira individual e de relevos aumentan en dous quilómetros, pois antes eran de 20 e de 11, respectivamente. Outra novidade é que o recorrido se fará en sentido inverso ao dos anos anteriores, a fin de darlle «un aliciente importante», tal como reflexa o regulamento da proba.

O Pequetrail será o sábado 6 de setembro, con distancias de 500 metros para esquíos (de 2 a 6 anos), 1.000 para corzos (de 7 a 9) e 3.000 para xabarís (de 10 a 14). Hai cen prazas e para a súa celebración precisarase un mínimo de cinco inscritos en cada categoría, coa opción de anotarse o mesmo día da proba no local de reparto de dorsais. Haberá premios para todos os participantes.

O groso das carreiras e a andaina concéntranse o domingo 7, con saída e chegada desde a praia fluvial da Carixa, na parroquia de Merza. O trail individual oferta 200 prazas, 100 as probas por parellas e de relevos e 50 os cadetes, igual que a camiñata. As categorías principais, masculina e feminina, serán cadete (de 15 a 17 anos), júnior (de 18 a 20) e absoluta (21 cumpridos neste ano); e haberá tres subcategorías de veteranos, tamén en ambos sexos: A (de 40 a 49 anos), B (de 50 a 59) e C (a partir dos 60 anos). Outorgaranse trofeos aos tres primeiros clasificados de cada sección.

O prezo das inscricións é de 22 euros para o trail individual, 38 para o de relevos e 18 para a andaina. Cadetes e rapaces non terán que abonar nada por participar nas carreiras.

A competición contará con catro avituallamentos situados en Fontao (km 5), Carboeiro de Francia (km 10), A Carixa (quilómetros 14 e 22) e mirador da Fervenza do Toxa (km 18), dous deles só de líquido e os outros tres tamén de sólido. Non se dispensarán vasos a fin de ser respectuosos co medio ambiente e reducir ao máximo os residuos.