Música tradicional e de banda na fin de semana das Letras en Agolada

A asociación cultural Bico da Balouta levou a cabo onte un encontro de música tradicional no Auditorio de Agolada, co grupo aragonés Bots, de Graus (Huesca), como principal protagonista, xunto aos anfitrións locais. Pola mañá, os asistentes tiveron a oportunidade de participar nun taller de bailes do Pirineo aragonés impartido por Sergi Mella, quen compartiu os ritmos e movementos característicos da súa terra. O sábado, a Banda de Música Municipal de Agolada celebrou as Letras Galegas cun concerto baixo o título Talento Musical, no que tamén actuou o gaiteiro e multiinstrumentista galego José Manuel López, que aportou o seu toque persoal á celebración da cultura galega.