Las graduaciones de secundaria se consolidan como uno de los grandes eventos de la temporada

Con el verano a la vuelta de la esquina, las comarcas viven un repunte notable de eventos sociales que marcan el inicio de una intensa temporada. Graduaciones, bodas, bautizos y comuniones se suceden en el calendario, movilizando a familias, centros educativos y negocios de toda la zona. Esta misma semana tuvieron lugar dos actos destacados: la graduación del alumnado de 2.º de Bachillerato del IES Laxeiro de Lalín, celebrada ayer, y la del IES García Barros de A Estrada, que tuvo lugar el viernes. Estos eventos, cada vez más elaborados, representan no solo un momento clave para los estudiantes, sino también una oportunidad de negocio para sectores como la hostelería, la estética o el comercio. Desde el Ecohotel Nós de Silleda, que acogerá en junio la fiesta de fin de curso del IES Pintor Colmeiro, reconocen que están viviendo una muy buena temporada. «Estamos trabajando muy bien los eventos en general; en junio empezamos con las graduaciones», señalan.

El instituto García Barros tuvo su evento el viernes. / Cedida

Un escenario similar se vive en el Pazo de Bendoiro, en Lalín, donde constatan un alto volumen de celebraciones. «Este año la cifra de eventos llama la atención. Hay muchísimos bautizos y comuniones, una locura. Bodas también, aunque más dispersas y no tan pegadas al verano», explican. En cuanto a los precios por persona, apuntan que las bodas se sitúan en torno a los 150 euros por comensal, mientras que bautizos y comuniones oscilan entre los 75 y 100 euros. Además, remarcan que las graduaciones ya se celebran «a lo grande», con menús completos, barra libre y DJ incluidos en el precio final, que ya se sitúa al mismo nivel que el las bodas, las comuniones y los bautizos.

También en el Pazo de Xerlís, en A Estrada, la actividad no da tregua. «De abril a noviembre tenemos bodas todas las semanas», aseguran, destacando que ya cuentan con reservas para la próxima temporada. Entre las tendencias actuales, subrayan la importancia que han adquirido el cóctel y el aperitivo en las bodas, donde la estética y el detalle son cada vez más valorados. Además, desmienten la idea de que los jóvenes ya no se casen: «Tenemos muchas parejas jóvenes. Eso de que la gente se casa cada vez más mayor, aquí no lo notamos para nada», destacan.

Ropa, peluquería y estética

La imagen personal es también una prioridad en estas celebraciones. Peluquerías, centros de estética y tiendas de ropa, calzado y complementos se ven beneficiados, aunque no todos notan el mismo impulso. En la peluquería Gaiteiro, de A Estrada, indican que este año ha bajado la demanda: «Antes, mayo era un mes de mucho movimiento». El precio medio de un peinado sencillo ronda los 25 euros, aunque muchas personas optan por arreglarse en casa o reservar a última hora. En el sector textil, las comuniones dejan un buen balance. En A Tenda de Fraber, en A Estrada, destacan que está siendo una excelente campaña. Aunque reconocen que hay menos niños que hace dos décadas, valoran positivamente la evolución del mercado: «Sigue lo tradicional, pero ahora hay más opciones, como pantalones para niñas, antes impensable».

El alumnado dice adiós a 2.º de Bachillerato

Con el curso escolar acercándose a su fin, los institutos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes comienzan a celebrar las graduaciones del alumnado de 2.º de Bachillerato. Son ceremonias marcadas por la emoción, los recuerdos y los nuevos retos que esperan a esta nueva promoción de jóvenes que se despide de la etapa educativa preuniversitaria.

En Lalín, el IES Laxeiro fue uno de los primeros en celebrar su acto, que tuvo lugar ayer, sábado, a las 19:00 horas en el Salón Teatro. Por su parte, el IES Aller lo hará una semana más tarde, el sábado 24 de mayo a las 18:00 horas, también en el mismo espacio. En Silleda, el IES Pintor Colmeiro celebrará su graduación el sábado 14 de junio a las 18:30 horas, en el Auditorio de la Semana Verde. En el colegio María Inmaculada, aunque aún no hay fecha concreta, se prevé que el acto tenga lugar también durante el mes de junio. En A Estrada, el IES Manuel García Barros celebró su ceremonia el viernes 16 de mayo a las 20:00 horas en el propio centro. El Losada tiene prevista su graduación para el viernes 6 de junio, también en sus instalaciones. Finalmente, en Vila de Cruces, el IES Marco do Camballón despedirá al alumnado de Bachillerato el viernes 20 de junio, con un acto programado en el Auditorio Xosé Casal a partir de las 17:00.