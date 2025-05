Dos años de cárcel para el autor del atropello mortal en Agolada en 2020

El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Pontevedra condena a dos años de cárcel al camionero lalinense que atropelló mortalmente a Alberto Vilariño Coego, exconcejal de Agolada, en noviembre de 2020. Además, le retira el permiso de conducir durante tres años y nueve meses. La condena de privación de libertad no supera los dos años y el hombre no tiene antecedentes penales, por lo que todo apunta a que no tendrá que ingresar en la cárcel.

La sentencia considera al conductor del camión responsable de dos delitos: uno por homicidio imprudente, por el que le condena a un año y medio de prisión y dos años de privación del permiso de conducir; y otro por abandono del lugar del accidente, que le suponen seis meses más de cárcel y un año y nueve meses sin carné. El juez tuvo en cuenta como atenuantes las «dilaciones indebidas», pues el proceso se retrasó más de cuatro años. Además, la sentencia no es firme, por lo que podría ser recurrida por las partes.

Las penas impuestas son ligeramente inferiores a las que pedía la Fiscalía: de dos años y cinco meses de prisión por un presunto delito de homicidio involuntario por imprudencia grave, además de tres años y cinco meses de privación del permiso de conducción por homicidio con imprudencia grave con un vehículo a motor. La acusación particular añadía la solicitud de dos años y tres meses de cárcel para el camionero por haber abandonado el lugar del siniestro.

La acusación fue ejercida por dos abogados: Manuel Castro, en representación de la hija, la madre y hermanos del fallecido, y Alberto Gallego, que llevaba a otro de los hermanos de la víctima. Ambos equipos trabajaron de forma coordinada y ejercieron una defensa conjunta. Al final, el ministerio público, que inicialmente solo acusaba por homicidio, también se adhirió a su petición de condena por el delito de abandono del lugar.

En este juicio no se dirimía indemnización alguna, pues la responsabilidad civil ya había sido resuelta en un procedimiento anterior. Fue la aseguradora la que se encargó de las compensaciones a la familia del varón fallecido.

El atropello se produjo en torno a las 13 horas del 17 de noviembre de 2020 en el kilómetro 147,5 de la carretera N-640. Alberto Vilariño Coego, exedil del Partido Popular de Agolada de 44 años de edad, fue arrollado cuando circulaba en bicicleta y fallecía instantes después.

Al día siguiente por la mañana, la Guardia Civil detenía a un vecino de Lalín, entonces de 49 años, como investigado por el atropello. Le atribuían un presunto delito de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. El 20 de noviembre, el camionero pasaba a disposición del Juzgado Nº 1 de Lalín, que lo dejaba en libertad con cargos a la espera de juicio y le privaba del permiso de conducir por un período de seis meses.