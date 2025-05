A voz da regueifa escolar

O IES Marco do Camballón representará a Vila de Cruces esta fin de semana no que xa se consolidou como o evento escolar máis importante arredor da regueifa e da improvisación oral en verso. A cita reúne en Santiago de Compostela a máis de mil estudantes chegados de centros de toda Galicia e tamén do País Vasco, a través do IES de Arratia. A programación arrinca hoxe cun convivio no albergue do Monte do Gozo, que combinará actividades lúdicas con formación arredor do repentismo. O alumnado participará en obradoiros, grupos de traballo sobre lingua e regueifa, e tamén nunha foliada aberta na que actuará o grupo cruceño As Estraloqueiras, formado por alumnas do propio centro. O punto álxido da celebración chegará o luns no Auditorio de Galicia, cunha gala que conmemora os dez anos do Proxecto Regueifesta e acolle a entrega de premios do certame Enreguéifate. O alumnado do Camballón terá un papel destacado no espectáculo. Interpretarán unha peza recollida da regueifeira Eva Castiñeira —homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas—, regueifarán cunha base electrónica do produtor Peter Petrowsky e disputarán unha controversia en directo. Ademais, recibirán o premio á regueifa máis reivindicativa por Altri non, Mina non.