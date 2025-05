Seiscentos escolares corren polo galego nun correlingua

A Praza de Galicia de Lalín acolleu onte, na véspera do Día das Letras Galegas, unha actividade educativa e deportiva baixo o nome de Correlalín. Foi a primeira edición dunha carreira escolar na que participaron máis de seiscentos alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Lalín e da parroquia de Vilatuxe. O evento contou tamén coa colaboración dunha vintena de persoas voluntarias, que contribuíron ao bo desenvolvemento da xornada. Entre os centros participantes estaban os colexios Manuel Rivero, Xesús Golmar, Vicente Arias de la Maza (Vilatuxe), a escola unitaria de Donramiro e os institutos Laxeiro e Ramón María Aller Ulloa, sendo este último o encargado da organización da actividade. Ademais, ao longo da mañá, a cativada puido gozar dos xogos tradicionais instalados na praza.

Gañadoras do correlingua coas medallas. / Bernabé / Javier Lalín

A xornada arrincou coa lectura dun manifesto a cargo de cinco alumnos e alumnas de quinto e sexto de primaria do CEIP de Vilatuxe: Maia, Noé, Aldara, Brais e Ander. No seu emotivo discurso puxeron en valor a lingua galega, á que definiron como «o noso ben máis prezado, a voz dos nosos avós e das nosas avoas, das cantareiras que homenaxeamos no Día das Letras». Tamén expresaron o seu orgullo por nacer en Vilatuxe, «pola cantidade de xente que fala galego», e amosaron a súa preocupación polo futuro da lingua: «Sabemos que ultimamente o galego non goza de moi boa saúde; temos medo de perder o noso idioma», advertiron.

Alumnos do Aller tras ler o manifesto. / Bernabé / Javier Lalín

Entre cada lectura de manifesto tiveron lugar as diferentes carreiras, organizadas por franxas de idade, así como a entrega de premios dos gañadores no correlingua, que recibiron medallas. O segundo manifesto da mañá, elaborado polo alumnado do primeiro ciclo da ESO, foi lido por Anxo Dobarro, César Fernández, Brais Fondevila, Brais García e Anxo López, do IES Ramón María Aller Ulloa. No seu texto, salientaron o valor emocional da lingua, concluíndo cunha mensaxe clara: para eles, o galego sempre será a súa «protexida». Pola súa banda, o manifesto do segundo ciclo de secundaria correu a cargo de Noé Senande, Sabela Méndez e Sergio Pereiro, do IES Laxeiro. A súa intervención xirou arredor da coñecida frase «O único galego mal falado é o que non se fala» e puxo o foco nas desculpas que a lingua galega merece polas faltas de respecto sufridas: os prexuízos, a escasa presenza nos medios ou no audiovisual, e a limitada representación nalgunhas cidades galegas.

Xogos tradicionais na praza. / Bernabé / Javier Lalín

Para rematar, o alumnado de bacharelato encargado da lectura foi o do IES Aller Ulloa, en concreto as alumnas Ánxela de la Fuente e Xiana Pereira. As estudantes reclamaron diante dos seus compañeiros que «o galego non sexa só para os discursos e días grandes, senón que viva nas mans dos nenos e dos avós», aseveraron.