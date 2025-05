Degustacións, música e sorteos na Noite Branca do Pontiñas

O Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis celebrou onte A Noite Branca con degustacións, música, sorteos e activades para toda a familia. Dende as 16.30 ata as 22.00 horas os visitantes da grande superficie poideron aproveitar tamén as promocións especiais nas tendas e descubrir as propostas de emprendedoras como Ama Yogurt ou Dulce Delgado. Ao peche da edición os participantes agardaban polo gran sorteo de premios na zona de ocio do local.