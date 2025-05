Consulta a programación das Letras Galegas nas comarcas

Os concellos de Deza e Tabeirós-Terra de Montes festexan o Día das Letras Galegas cun variado programa de actividades culturais e musicais. Silleda acolle ao longo de toda a xornada a festa Xonga, un evento na carballeira das Pedrosas que busca ser un espazo aberto á música galega. Pola súa banda, Lalín celebra o Serán das Letras, no que participarán dez agrupacións da zona, que tamén amosarán prendas do traxe tradicional. A Estrada tamén se suma ás celebracións co concerto do grupo Treixadura, que se celebrará de forma gratuíta.

Silleda

A carballeira das Pedrosas será o escenario, a partir das 13:00 horas, de Xonga, un evento pensado para o desfrute colectivo e a interacción entre os asistentes e as agrupacións musicais. A xornada dará comezo cun vermú musical, unha actividade pensada para fomentar a conversa. Ás 14:00 horas terá lugar o xantar popular ao aire libre, pois o tempo acompaña, cun menú que incluirá churrasco, bebida, sobremesa e café. A partir das 16:00 horas, a festa dará paso á foliada aberta, na que cantareiras, bailadores e público compartirán unha tarde de música e tradición. Ao longo de toda a xornada, tamén se organizarán xogos tradicionais para cativos e maiores, actividades culturais e un servizo de bar. A organización da festa corre a cargo da Asociación Cultural Xirandola, que, en colaboración co Concello de Silleda, promove este evento.

Tamén no concello de Silleda, a Praza da Feira da Bandeira acolleu onte unha xornada de xogos tradicionais para a cativada, así como a actuación das cantareiras de Xirandola, dentro da programación da Semana Cultural organizada pola Asociación Vista Alegre.

Lalín

Lalín prepárase para acoller hoxe o Serán das Letras, un evento que rende homenaxe á tradición musical galega. A actividade contará coa participación de dez formacións musicais da zona: Ailola, Asociación Cultural de Pandereteiras Ponte da Prata, A Carballeira de Cercio, Os Dezas de Moneixas, Repenicando, Pandereteiras de Zobra, Pandereteiras de Bendoiro, Randela e Roseira Brava. O serán culminará cunha homenaxe ás Pandereteiras de Zobra, recoñecendo a súa longa traxectoria. Ademais, as agrupacións musicais amosarán prendas do traxe tradicional galego como homenaxe ás cantareiras e a todos os músicos e bailadores. O evento dará comezo, na Praza da Igrexa, a partir das 18:00 horas. Ademais, Lalín acolleu onte un concerto de Tiruleque na mesma praza.

A Estrada

A programación do Día das Letras Galegas na Estrada inclúe varias actividades culturais e musicais. A xornada comezará ás 12:00 horas na Alameda co pregón, que contará coa participación das cantareiras Regueiriño de Lamas e Tequexetéldere, acompañados dun breve discurso e actuacións de cada grupo. Ás 12:30 horas, será a quenda da Banda de Gaitas de Barbude, que ofrecerá unha actuación na mesma localización. Pola tarde, ás 20:00 horas, no teleclub de Sabucedo, a través da Asociación Pau de Moca, terá lugar a presentación do libro Contos de vellas iluminadas, de Anxo Arosa. Para rematar o día, o grupo Treixadura ofrecerá un concerto de balde na Praza da Constitución, sendo unha das agrupacións máis destacadas do panorama musical galego.

Contacontos na Casa das Letras da Estrada. / FDV

Ademais, a Casa das Letras acolleu onte o contacontos Viaxes e canción dos ratos de Lonxetodo, un espectáculo cheo de maxia e diversión para toda a familia, e un concerto de Roi Casal ás 22:00 horas na Praza do Concello.