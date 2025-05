Os colexios de A Estrada participaron no Día das Letras Galegas, onde o Ceip de Figueiroa celebrou onte cun acto homenaxe ás cantareiras no patio cuberto exterior con todos os alumnos. Tamén festexaron o Día dos Maios e as Letras Galegas no CPR N. S. de Lourdes co fundador Enrique Otero, que falou da súa amiga Dorothé Schubarth.

Os centros Figueiroa e Lourdes festexan as Letras Galegas