Tres de cada diez delitos registrados en Lalín y A Estrada se realizaron por Internet

La navegación por la red entraña unos riesgos y la comisión de delitos aprovechando el cierto anonimato que existe en Internet continúa al alza. Tres de cada diez infracciones penales registradas en Lalín y A Estrada durante la primera parte del presente año fueron cometidas a través de la red. Así se constata con los datos divulgados por el Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre, que además identifican una cierta homogeneidad en el número de denuncias totales por casos de cibercriminalidad, datos obtenidos por los trámites realizados por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con exactamente 67 denuncias, estamos ante un promedio de 22 diarias en los dos ayuntamientos.

En lo que respecta a Lalín constan 33 (una menos que en entre enero y marzo del año pasado) y en A Estrada fueron 27, cinco más. En ambos casos las estafas informáticas suponen el mayor número de casos, con una treintena en la capital dezana (dos menos) y 29 en la de Tabeirós (dos más), mientras que los considerados como otros ciberdelitos fueron tres en Lalín y cinco en A Estrada.

Si nos centramos en el número absoluto de infracciones penales, la comisión de delitos bajó en Lalín un 4,2% (de 118 a 113) y en la localidad vecina se pasó de 80 en el primer trimestre del curso pasado hasta 108 (un alza del 35%). En una zona sin hechos denunciados por homicidios, asesinatos o asesinatos en grado de tentativa y tampoco secuestros, los delitos contra la libertad sexual quedaron a cero en Lalín (habían sido dos) y en A Estrada se pasó de uno a dos, ninguno de ellos por violaciones.

El municipio dezano se mantiene sin denuncias por robos con violencia e intimidación y en A Estrada, sin casos en el período precedente, ahora contabiliza uno. Cabe destacar el descenso en los robos con fuerza en todo tipo de inmuebles en Lalín, de una decena a dos, infracciones penales que no se habían sido denunciadas por los estradenses y que ahora el cómputo indica que hubo una. En ambos ayuntamientos se produjeron un robo con fuerza en viviendas.

Sí existe una notable diferencia en los hurtos, que si bien se incrementan en ambos concellos, el dezano alcanzó un total de 24 en tres meses (habían sido 10) y en el estradense se pasó de 9 a 12. Una denuncia fue presentada en A Estrada por la sustracción de un vehículo (balance idéntico al anterior) y en Lalín, sin casos en el primer trimestre de 2024, tampoco constan ahora.

Por otro lado, la comisión de delitos penales relacionados con el tráfico de drogas continúa sin casos en la cabecera comarcal dezana, y en la de Tabeirós se produjo un repunte, una vez que de no constar ninguno, ahora son cinco.

Finalmente, Interior desglosa en sus informes, para completar las infracciones penales totales, otros delitos incluidos como otros convencionales. Estos descienden en Lalín, que se sitúa con 52, mientras que en A Estrada fueron 48, con un ligero incremento.

Menos de 450 casos en cada concello el año pasado

La comisión de delitos en las dos principales localidades de las comarcas es, cada una con sus singularidades, ha sido casi idéntica durante el año pasado, algo que no acontecía desde que el Ministerio del Interior comenzó a facilitar dados de criminalidad en los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes. El balance del pasado curso se cerró con un total de 448 infracciones penales en Lalín y 446 en A Estrada. No obstante, a estos números se llega después de que la comisión de todo tipo de infracciones penales mediante hechos denunciados se incrementase un 8,8 por ciento en la capital de Tabeirós y se redujese un 10,4% en la dezana.Las estafas informáticas y la comisión de delitos en los que las víctimas son sorprendidos a través de Internet siguen siendo una de las razones con más hechos denunciados por los ciudadanos. En A Estrada fueron 123 (las mismas que un año antes) de las que 104 fueron estafas informáticas y las restantes 19, otros ciberdelitos. En Lalín este tipo de hechos bajó un 16%, desde 155 a 130, con las estafas informáticas (117) como la principal razón en la formalización de denuncias. Una vez en más ambos ayuntamientos no se cometieron delitos de extrema gravedad como homicidios dolosos y asesinatos consumados o en grado de tentativa y tampoco secuestros.