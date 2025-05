El PSOE critica el gasto de más de 100.000 euros en la carpa del Salmón

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de A Estrada, Luis López Bueno, ha calificado de «barbaridad sin precedentes» el gasto previsto de más de 100.000 euros para la instalación de una carpa de grandes dimensiones en la Praza do Concello, una inversión que incluye también la limpieza previa del espacio y la actuación de la orquesta París de Noia. El socialista denuncia que se trata de un uso injustificable de los recursos públicos, especialmente cuando servicios municipales como el de Axuda no Fogar (SAF), la recogida de basura o las demandas vecinales «están completamente desatendidos porque, según dice Gonzalo Louzao, no hay dinero para atenderlos».

López Bueno acusa al alcalde de no tener claras las prioridades del gobierno local y lamenta que se recurra a este tipo de gastos mientras se mantienen sin respuesta necesidades básicas de la ciudadanía. «Es muy difícil justificar un gasto como este», afirmó, asegurando que «ya sabemos que son muy capaces de organizar fiestas a costa del dinero de todos los vecinos y vecinas».

En una crítica directa a la actitud del regidor, el portavoz socialista ironizó sobre su papel al frente del Concello: «Parece que Gonzalo tiene nostalgia de su cargo como presidente de la comisión de fiestas. Ya debería darse cuenta de que ahora es presidente de la corporación municipal y que debe gestionar el Concello».

Además, López Bueno recordó que la instalación de esta carpa contradice los argumentos con los que el Partido Popular defendió en su momento la reforma de la Praza do Concello. «Decían que era un espacio diáfano para eventos, incluso que podían aterrizar helicópteros, y ahora resulta que debemos gastar miles de euros en limpiarla porque no se hizo antes, y otros miles de euros en carpas para poder utilizarla», reprochó.

El socialista advirtió que el coste total de esta operació, según datos aportados por el propio Louza —sumando la limpieza de la plaza, el alquiler de la carpa y la contratación de la orquesta— superará ampliamente los 100.000 euros. «Y vamos a pagarlos entre todos», recalcó. A esto añadió que el Partido Popular subió el IBI un 25 % «para pagar todas estas historias que no mejoran en nada la vida de la gente».

López Bueno también instó al alcalde a que muestre «el mismo interés en resolver los problemas de los vecinos y vecinas que el que pone en sacarse fotos inútiles». Como ejemplo de decisiones que considera erróneas, criticó la política municipal en materia de recogida de residuos: «No parece muy inteligente gastar dinero en carteles para concienciar sobre el reciclaje en vez de destinarlo a ampliar la red de contenedores de recogida selectiva en las parroquias o mejorar las frecuencias de recogida».

El escenario para un intenso programa cultural

Por otra parte, la gran carpa de 35x20 metros será el epicentro de un mes de intensa programación cultural, social y gastronómica. Se trata de la mayor estructura de este tipo colocada hasta ahora en el centro de la villa. Según destacó el alcalde, Gonzalo Louzao, busca convertir este espacio en un punto de encuentro durante un período del año con menor actividad cultural. Así, acogerá desde hoy al7 de junio una decena de eventos destinados a públicos de todas las edades, combinando conciertos, festivales, gastronomía y cultura tradicional. Louzao defiende que esta programación permitirá reforzar el dinamismo económico del centro urbano y atraer visitantes tanto de A Estrada como de otros municipios.Los actos arrancan hoy con el concierto de Roi Casal, que presentará su espectáculo Ambos mundos a las 22.00 horas. Mañana será el turno de Treixadura, una de las formaciones más destacadas del folklore gallego. El domingo 18 será la degustación del Salmón a las 13.00 horas y la actuación de la BigBand Carlos Barruso..El viernes 24 de mayo se celebrará el Latexo Fest, pensado para la juventud. El día 25, a las 18.30 horas, se celebrará la primera edición del Festival de Bandas da Estrada, en homenaje al músico Manuel Vilariño. El viernes 31 será el turno del Orballo Cultural, y el sábado 1 de junio, estará Arrieiriños. El ciclo culminará el 7 de junio con la Feira da Sidra.