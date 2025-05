«É un orgullo que dediquen este día ás cantareiras»

A agrupación Regueiriño de Lamas participará xunto a Tequexetéldere nunha actuación e unha breve lectura simbólica na Praza do Concello mañá co galo do Día das Letras Galegas. Representando as Cantareiras, as cales son as homenaxeadas nesta data, falamos con María Corral, unha cantareira estradense cunha longa traxectoria na música tradicional galega, sobre os seus inicios, o labor do grupo e a importancia de poñer en valor a cultura popular.

-Cando comezou no mundo da música tradicional galega?

-Pois empecei de nena, arredor dos sete ou oito anos, cando no colexio nos ofrecían actividades como baile galego. Era unha actividade que me gustaba. Pouco a pouco foi calando en min, e ao longo dos anos funme formando, facendo recollidas, aprendendo das persoas maiores as cantigas, a poesía popular que chamamos, e máis os bailes da comarca, cantando, tocando... E logo transmitindo todo eso, estiven dando clases tamén de pandeireta nun colexio, e máis de baile, e así ata hoxe.

-E como se orixina a agrupación Regueiriño de Lamas?

-Foi en decembro do 2017, a través dunha proposta puntual onde me contratou a Deputación para dar unhas clases de pandeireta. Ía ser unha cousa de tres meses, pero a xente que se apuntou tiña tanta motivación e tanto interese, que decidimos continuar. Son toda xente moi válida, cunha forza e unhas ganas enormes, e así foi como seguimos ata o día de hoxe.

-Porque antes formou vostede parte doutras agrupacións, non?

-Si, claro. Fundei o grupo Tamparrantán, que segue funcionando, e levou varios premios etnográficos. Tamén estiven en Tequexetéldere, o grupo municipal da Estrada, e agora tamén toco en De Cotío Gaiteiros, no que somos cinco músicos. Sempre estiven formei parte da música tradicional.

-Cal diría que é o papel de Regueiriño de Lamas na vida cultural e musical estradense?

-Nós somos un grupo moi humilde, pero comprometido. Temos unha media de idade de 74 anos e moitos dos integrantes comezaron a tocar a pandeireta comigo, sen saber sequera con que man se collía. Agora somos quince, chegamos a ser vinte e tres, e seguimos saíndo pouco a pouco, con ilusión. Este mes de maio temos tres actuacións, e o mes pasado estivemos no Teatro de Pontevedra.

-Entendo que vostede está moi orgullosa dos seus alumnos.

-Moitísimo. Os compañeiros e compañeiras esperan ese momento como auga de maio. É un espazo onde seguimos aprendendo e compartindo a nosa cultura con alegría.

-Teñen máis actuacións previstas para este mes?

-Si, o 23 actuamos no local social de Lamas, dentro das actividades da Asociación de Veciños. E o 28 na Festa das Letras. Temos outras datas pendentes de confirmación, pero xa iremos avisando.

-E que supón para vostede participar neste acto do Día das Letras Galegas?

-É todo un orgullo. É un recoñecemento á nosa cultura, á nosa poesía e ao papel das cantareiras. Non imos dar un pregón como tal, senón que imos interpretar unha canción cada grupo e leremos un pequeno texto explicando que significa para nós a actuación e o Día das Letras Galegas.

-E que importancia ten para vostede representar ás mulleres galegas a través desta música tradicional?

-Ten moitísima. Como dicía antes, creo que é o momento de dignificar o traballo das mulleres que durante séculos conservaron e transmitiron esta cultura sen recoñecemento. Nós somos herdeiras dese saber, e por iso temos a responsabilidade de difundilo. Ao tocarnos a nós dar esta mostra, facémolo encantadas.

-Como cre que se pode seguir fomentando o uso do galego a través da música tradicional e das cantareiras?

-Realmente gustaríame que se trate sempre con respecto. Con todo isto que se puxo de moda da pandeireta e das cantareiras, véxoo moi positivo, pero tamén é importante que se coñeza de onde vén, por que se toca a pandeireta, cal é o seu significado. A partir de aí, que se transmita, pero sempre dende o respecto e a responsabilidade.

-Hai algunha actuación que lembre con especial cariño ao longo da súa carreira?

-A verdade é que todas. Encántame tocar, cantar e estar coa xente. Para min, cada actuación é especial, da igual que haxa quince persoas ou cincocentas. Fago todo con cariño, con respecto, e o que me importa é que lle chegue á xente. Tanto con Regueiriño de Lamas, como con De Cotío Gaiteiros, ou coas agrupacións anteriores, todas me deixaron momentos únicos. Se tivera que destacar algo, diría que me encanta cando actuamos nas parroquias, a conexión é moito máis próxima.

-Que diferenza hai entre esta actividade e a actuación no seu grupo de Cantos de Taberna?

-É moi distinto, sobre todo polo entorno. Con De Cotío Gaiteiros, somos cinco músicos e tocamos de todo, e buscamos que o público participe. Coas cantareiras é distinto porque é unha mostra máis formal, levamos as pezas preparadas, pero todo é tradición popular.