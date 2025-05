Obradoiros de música en Silleda e Forcarei

Instrumentos da Memoria pretende achegar ás nenas e nenos da provincia a música de raíz, a creación musical autóctona e as tradicións.Estes obradoiros, que duran unha hora e cuarto, rematarán o próximo luns, 19 de maio, cos actosen Forcarei, ás 9.45 horas no CEIP Soutelo de Montes; e en Silleda, ás 12.30 horas, no CEIP Ramón de Valenzuela de Bandeira.