Homenaxe en Cerdedo as Cantareiras de Barro

O Concello de Cerdedo-Cotobade rendirá homenaxe polo Día das Letras Galegas ás Cantareiras de Barro de Arén nun acto que terá lugar hoxe ás 20 horas no Centro Cultural de Cerdedo. O acto comezará cunhas palabras do alcalde, Jorge Cubela, para logo proxectar un vídeo sobre as Cantareiras de Barro de Arén. Logo farase entrega dun ramo de flores ás familias destas.