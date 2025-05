«Fillos do vento», nominado en Cannes na sección interactiva

A videoinstalación Fillos do vento. A rapa, do director galego Brais Revaldería, foi seleccionada para participar na Sección Inmersiva do Festival Internacional de Cannes, converténdose no único proxecto español nesta categoría e situando á tradicional Rapa das Bestas de Sabucedo no centro do panorama audiovisual internacional. A obra é tamén unha das nove finalistas que competirán na categoría interactiva.

A proposta ofrece unha experiencia cinematográfica multisensorial e interactiva que achega ao público unha das tradicións máis antigas de España a través dunha nova linguaxe audiovisual. A peza foi desenvolvida durante sete anos e busca situar o espectador no centro do ritual, combinando tecnoloxía e narrativa para trasladar a intensidade e singularidade da Rapa.

A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude financiou este proxecto. Durante a visita institucional á instalación, o conselleiro, José López Campos, destacou que a súa selección confirma o bo momento do sector audiovisual galego. Tamén lembrou que a Rapa das Bestas está en proceso de ser declarada Ben de Interese Cultural do patrimonio inmaterial. A presenza deste proxecto en Cannes supón un impulso proxección internacional desta tradición secular.